Посол РФ в ФРГ: в Германии доминирует позиция о запуске "Северного потока - 2"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Позиция о необходимости запуска газопровода "Северный поток - 2" доминирует в Германии. Об этом заявил во вторник посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Газ реально сейчас заменить Германии нечем. <...> Проект этот ("Северный поток - 2" - прим. ТАСС) - и это подтверждено, в том числе, высшими представителями германского правительства - является экономическим, коммерческим, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-то политическими аспектами. И это доминирующая точка зрения, потому что все понимают, что газ должен прийти", - сказал он.

По словам посла РФ в ФРГ, российский газ удовлетворяет значительный процент спроса немецкой экономики, которая нуждается после пандемии в восстановлении экономических связей.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.