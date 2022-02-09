Интернет-омбудсмен оценил утвержденную кабмином концепцию регулирования криптовалют

"Отрадно понимать, что при утверждении концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют правительство услышало наши предложения, четко уловило смыслы и цели, а также техническую и экономическую сущности криптовалют. Не могу не отметить структурность и последовательность всех основных тезисов концепции", - сказал он.

Также, по его словам, "приятно видеть, что в документе фактически не упоминается майнинг". "Это, как ни странно, говорит о серьезном прогрессе в проведении ватерлинии между непосредственной технологией и цифровой экономической ценностью технологии, а также рисками новой технологии для инвестора/гражданина. Тем самым нам дается яркий сигнал, что майнинг может и должен превратиться в самостоятельную отрасль, работающую на благо страны и ее интересов", - пояснил Мариничев.

В то же время, продолжил он, основной акцент сделан на защиту экономических интересов граждан. В этом срезе "абсолютно логично и органично видятся требования по верификации всех участников в точках перехода из криптоактивов в деньги", подчеркнул интернет-омбудсмен.

"Конечно, хочется аплодировать за столь прагматичный и комплексный подход <...> Будем надеяться, что все заявленные тезисы будут реализованы должным образом с достижением планируемого результата, а именно интеграции механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций", - добавил Мариничев.