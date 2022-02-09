В правительство направили предложения по отключению электроэнергии майнерам

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Предложения рабочего совещания по криптовалютам в Госдуме, в рамках которого его участники рекомендовали разрешить энергосбытовым компаниям отключать нелегальным майнерам электроснабжение, направили в правительство. Об этом сообщил в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

"Мы направили в правительство рекомендации нашего совещания, потому что там были специалисты, представляющие разные стороны процесса, были высказаны разные мнения, но в каких-то моментах мнение совпадало, и вычленение этих совпадающих моментов особенно ценно для того, чтобы материалы были учтены при дальнейшей работе над дорожной картой регулирования криптовалют. Правительство разработало концепцию законодательного регулирования развития криптовалют, дальше нам предстоит большая законодательная работа по тому, чтобы ввести в оборот терминологию, чтобы внести изменения в многочисленные законы, в том числе в первую очередь в закон о цифровых финансовых активах, в Налоговый кодекс", - сказал он.

Ранее Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний выступила с предложением отключать электричество частным потребителям, которые извлекают выгоду из льготного тарифа на электроэнергию, в частности путем майнинга криптовалют. Наряду с этим, ассоциация предложила обязать провайдеров интернета предоставлять сбытовым компаниям информацию о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг криптовалют, а также предусмотреть в Жилищном и Гражданском кодексах, что бытовым энергопотреблением должна обеспечиваться исключительно жизнь граждан и ее комфорт. При этом при заключении актов о техприсоединении предложено указывать цели использования электроэнергии.