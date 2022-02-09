Кабмин Молдавии выделил компенсации хозяйствующим субъектам в связи с ростом цен на газ

КИШИНЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии выделило 60 млн леев ($1 равен 18 леям) для выплаты компенсаций экономическим агентам в связи с ростом тарифов на газ. Об этом заявила в среду на брифинге премьер Наталья Гаврилица после заседания Чрезвычайной комиссии в энергетическом секторе.

"Эти средства пойдут на компенсацию первых 500 кубометров потребленного газа с января по март нынешнего года", - пояснила глава кабинета. По ее словам, экономические агенты будут оплачивать этот объем по прежнему тарифу 11,02 лея за кубометр, а остальное - по действующему тарифу в 15,18 лея. Гаврилица также проинформировала, что правительство разрабатывает меры поддержки производителей товаров первой необходимости - хлеба, молока, подсолнечного масла, сахара и другой продовольственной продукции, в связи с ростом цен на газ.

"Молдовагаз" и "Газпром" в октябре 2021 года подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. После его заключения тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако с нового года цена увеличилась, и этого оказалось недостаточно. В ноябре 2021 года цена составляла $450 за 1 000 куб. метров, в декабре $550, а в январе - 647 долларов. В конце января Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло решение о повышении тарифа еще на 40%.