Nikkei: Toyota приостановит работу завода в Канаде из-за ситуации с протестами

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor приостановит работу своего завода в канадской провинции Онтарио из-за ситуации с протестами против ковидных ограничений. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei .

Фабрика не будет работать минимум до конца этой недели. Проблемы с производством автомобилей вызваны в первую очередь нарушением цепочек поставок из-за того, что дальнобойщики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган).

Канадский завод является одной из основных производственных площадок Toyota в Северной Америке. В год там выпускается порядка 500 тыс. автомобилей, в основном кроссоверы RAV4 и Lexus RX.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.