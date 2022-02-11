Вице-канцлер ФРГ: геополитика будет влиять на запуск в эксплуатацию Nord Stream 2

ВАРШАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Геополитическая ситуация неизбежно будет влиять на запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на совместной пресс-конференции с министром по контролю за государственными активами Польши Яцеком Сасиным.

"Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2", - сказал он, подчеркнув, что в текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода.

"Если говорить о разрешениях по "Северному потоку - 2", то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС", - добавил Хабек. "Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться", - указал он.

Сасин в свою очередь повторил позицию польских властей, которые считают "Северный поток - 2" проектом, который угрожает безопасности Польши и Европы, и не может рассматриваться только в экономическом измерении.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.