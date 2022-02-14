"Газпром" не забронировал на март мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром" на аукционе в понедельник не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказал прокачку через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" в марте. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на март в объеме до 9,8 млн куб. метров в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. метров в сутки через станцию

"Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. метров на год (порядка 109,5 млн куб. метров в сутки).

"Газпром" также не забронировал на март предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. метров в сутки, но они также остались невостребованными.

Цена газа в Европе отреагировала краткосрочным ростом на 0,6% на итоги аукционов - до $953 за 1 тыс. куб. м. После этого она продолжила снижение после утреннего рывка до $1 030 на фоне роста напряженности вокруг Украины.

"Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу Ямал - Европа в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Холдинг также не бронировал на февраль прокачку газа по Ямалу - Европе. Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Также российский холдинг уже на протяжении полугода не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.

О поставках газа в Европу

В 2019 году Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 г. по 2024 г. с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 гг. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил около 41,66 млрд куб. м.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.