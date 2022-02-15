Биржи в США закрылись снижением котировок на фоне эскалации ситуации вокруг Украины

К закрытию торгов в понедельник американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 171.89 пункта (0,49%), до 34 566,17 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 16,97 пункта (0,38%) и оказался на отметке 4 401,67 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился незначительно, на 0,24 пункта, и остановился на отметке 13 790,92 пункта.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, инвесторы продолжают изучать риски эскалации ситуации вокруг Украины после нескольких недель игнорирования этого фактора американской биржей. "Рынок очнулся и на прошлой неделе или около того. Проблема состоит в том, что очень сложно оценить риски войны между Россией и Украиной, потому что эта ситуация непредсказуема", - приводит издание слова Джона Адамса, ответственного за инвестиции в компании BMO Global Asset Management.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.