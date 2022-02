Кризис веры: кто и зачем напускает "туман войны" на Украине

Не уверен. Стремление рассматривать действия и планы Вашингтона сквозь призму внутриполитических событий в США мне близко; я считал и считаю, что американцы и в мировых делах всегда танцуют от собственной домашней печки. Но расплывчатые конспирологические теории, по-моему, ясности в ситуацию не добавляют, так что я предпочитаю обходиться без них.

Нынешнее поведение традиционных СМИ США вполне укладывается в русло их представлений о себе и своей роли в обществе, о чем я еще скажу. Но мне хочется верить, что оно хотя бы отчасти продиктовано и осознанием того, насколько опасна сейчас игра с огнем. И тот же Ли, насколько я его знаю, обычно перечит чиновникам отнюдь не просто ради красного словца.

Да, Россию в очередной раз пытаются обвинить в том, чего она не делала и делать не собирается; как раз в этом нет ничего нового. Но суть и масштабы нынешней напраслины просто вопиющи. Речь ведь идет ни больше ни меньше как о новом крупном вооруженном конфликте в Европе — чуть ли не первом со времен Второй мировой войны (о натовских бомбежках Югославии за океаном предпочитают в подобном контексте не вспоминать). Как там было у шефа нацистской пропаганды Йозефа Геббельса: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят"?

В плену иллюзии

Так что если теперь не верят или хотя бы сомневаются — уже хорошо. Я же помню, как меня убеждали, будто Вашингтон обладает истиной в последней инстанции, а любые попытки усомниться в его "универсальной" правоте есть моральный релятивизм. Бывший замгоссекретаря США Рик Стенгел, курировавший при Обаме внешнеполитическую пропаганду, мне однажды публично заявил: "Наши факты — факты, а ваши — фикция". Вот вам и американский символ веры.

Советские идеологи тоже, кстати, долго были убеждены, будто выступают "на правильной стороне истории". Но нас поэт-диссидент Александр Галич научил бояться "единственно только того, кто скажет: "Я знаю, как надо!" А у американцев нет своего Галича. Они остаются в плену той же иллюзии и, думаю, еще долго и мучительно вынуждены будут от нее освобождаться. Дай Бог им при этом хотя бы сохранить страну.

Думаете, преувеличиваю? Почитайте в журнале Atlantic новое эссе Бена Родса, бывшего спичрайтера Обамы, про то, как американцы теряют свои национальные духовные скрепы. По его оценке, народ за океаном уже сейчас "лишен общего ощущения того, что значит быть американцем" и это чревато "длительной политической нестабильностью и социальными потрясениями, если не прямым конфликтом".

Кстати, как человек пишущий, Родс в этой работе, по сути, формулирует мою любимую мысль: что наша жизнь есть то, что мы о ней рассказываем себе и другим. И призывает делать эту историю как можно более осмысленной, радостной и свободной.

Do as I say, not as I do

Личный мой опыт более чем четвертьвековой работы за океаном также во многом сводился к освобождению от иллюзий, в том числе и профессиональных. Я быстро убедился, что американцы предъявляют к другим гораздо более жесткие требования, чем к себе любимым, — в полном соответствии со своей же насмешливой поговоркой Do as I say, not as I do ("Делай как я велю, а не как я сам делаю"). А по нашей пословице, они в своем глазу не замечают бревна, хотя в чужих видят мельчайшие соломинки.