У страха глаза велики: грозит ли Украине война

Андрей Шитов — о том, что думают об этом на Смоленской площади и на Капитолийском холме

Как подтвердил мне давний добрый знакомый на Смоленской площади, которому я безоговорочно верю и как человеку, и как профессионалу, Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Никакой военной угрозы с нашей стороны нет.

Описание Украинские военнослужащие © AP Photo/Andriy Andriyenko

"Я не вижу никакой угрозы войны, кроме угрозы гипотетической провокации, которую может совершить "партия войны" в Киеве при потворстве своих западных покровителей и кураторов", — сказал дипломат. А на просьбу уточнить, можно ли полностью исключить военный сценарий, ответил: "Военный сценарий с нашей стороны я исключаю полностью, категорически и однозначно. Что я не исключаю — это возможность целенаправленной провокации реваншистами в Киеве с тем, чтобы ситуацию вообще завести в глубочайший кризис". Барабанный бой

За океаном "барабаны войны" бьют в последнее время все громче. Президент США Джо Байден на своей январской пресс-конференции позволил себе поделиться "догадкой" о том, что Россия "войдет" (move in) на территорию Украины, поскольку ей "надо что-то делать". Тогда же он сказал, что "хуже преднамеренной войны может быть только непреднамеренная" и что он "очень обеспокоен". Вскоре США созвали для обсуждения той же темы заседание Совета Безопасности ООН. Выступая на нем, постпред России при международной организации Василий Небензя указал, что "разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны". "Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", — заявил он, обращаясь к инициаторам дискуссии. Китайский коллега Небензи Чжан Цзюн на том же заседании заявил, что его страна "не может солидаризироваться" с постановкой вопроса о том, будто нынешняя ситуация вокруг Украины несет в себе угрозу международному миру и безопасности. По его убеждению, война не нужна ни России, ни Украине, а разрядке напряженности более всего способствовала бы "тихая дипломатия, а не мегафонная дипломатия". По сути, в том же духе высказалась и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло. "Мы призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий, чтобы увеличить шансы на успех дипломатических усилий", — заявила она. В Вашингтоне, однако, видимо, делают ставку не на разрядку, а, напротив, на дальнейшее нагнетание напряженности. Не случайно само заседание СБ было созвано в открытом формате. Постпред США Линда Томас-Гринфилд на нем заявила даже, что "в Донбасском регионе Украины поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают разжигать насилие в отношении украинского народа", а "Россия в последнее время грозит военными действиями, если ее требования не будут удовлетворены". Факты в подтверждение этих слов не приводились, думаю, потому, что их нет; порывшись в базах данных, я убедился, что американка не опиралась на какую-то новую информацию, а скорее повторяла стандартные пропагандистские тезисы своего вашингтонского начальства. К тому же по поводу насилия в Донбассе она допустила оговорку по Фрейду: вместо "разжигают" (ignite) сказала "игнорируют" (ignore); задним числом текст пришлось править. Все это могло бы показаться смешным, если бы не было предельно грустным и тревожным. Тем более что речь ведь не просто о словах: США уже перебрасывают ближе к границам России для усиления восточного фланга НАТО своих солдат, постоянно грозят Москве какими-то невообразимыми "адскими" санкциями. Откуда переполох

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Почему американцы переполошились, в принципе понятно. В ноябре прошлого года, выступая на расширенной коллегии МИД, президент России Владимир Путин велел поддерживать "известное напряжение" на западных рубежах страны, но при этом не допускать возникновения там "какого-нибудь ненужного нам конфликта". Он также предложил дипломатам "добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на [западном] направлении". Эти указания с тех пор неукоснительно исполняются. В частности, США и НАТО были публично сделаны предложения в форме проектов двух юридически обязывающих международных документов о гарантиях безопасности. Теперь на них уже получены письменные ответы, которые также стали достоянием гласности — благодаря утечке в испанскую газету El Pais. Комментируя эти ответы, Путин на днях сказал, что "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы". "Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО", — пояснил российский лидер. Ранее не раз говорилось в политических верхах РФ, что в случае отклонения наших предложений Москва оставляет за собой право принять ответные военно-технические меры. "Запад зарвался" Вот на этом фоне, как мне видится, и раздувается истерия вокруг "российской угрозы". Цели у такой пропагандистской кампании могут быть разные. Например, аналитики по обе стороны океана указывают, что Белому дому никак нельзя допустить очередного публичного "проявления слабости" после фиаско с выводом войск из Афганистана. Или что США все сложнее становится принуждать даже ключевых союзников по НАТО следовать американской "генеральной линии" на конфронтацию с Россией и Китаем, особенно когда это противоречит интересам европейцев в экономической, энергетической и других областях. Только ленивый не язвил в последнее время по поводу решения Германии передать в качестве помощи Украине солдатские каски и военно-полевой госпиталь — чуть ли не с крематорием. Тем не менее пропагандистское кликушество тоже дает плоды. "Мы не можем найти ни единого американского или европейского чиновника, который бы приватно был уверен, что Россия не вторгнется на Украину, — пишет газета Politico, выходящая в Вашингтоне и Брюсселе и принадлежащая с осени прошлого года немецкому медиахолдингу Axel Springer SE. — Все указывают, что пока еще сохраняется шанс на то, что дипломатия может сработать, и [говорят], что для такого диалога будет приложен максимум усилий. Но никто не готов утверждать, что Путин вскоре отведет от границ Украины свои войска численностью более 100 тысяч человек". Тут, правда, стоит напомнить, как это не раз делал, например, глава МИД РФ Сергей Лавров, что в пределах собственной территории Москва вправе держать свои войска где угодно и сколь угодно долго. Что отвод этих войск "в казармы" никак не может быть предварительным условием каких бы то ни было дипломатических договоренностей, а требования на этот счет свидетельствуют лишь о том, что "Запад зарвался". "Американский психоз" Но, как у нас говорят, каждый сходит с ума по-своему. Любопытный комментарий о том, как это происходит сейчас в США, напечатал на днях бывший аналитик американской военной разведки Скотт Риттер. Публикация озаглавлена "Американский психоз вокруг Путина" (America's Putin Psychosis).

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Автора возмущает, что так называемые "специалисты по России" в США — Майкл Макфол, Фиона Хилл, Андреа Кендалл-Тейлор "и иже с ними" — занимаются "любительским психоанализом" и все сводят к вопросу о том, "что на уме у Путина". Тем самым они прежде всего расписываются в собственной профнепригодности, поскольку ответа на этот вопрос, по их собственному признанию, никто не знает, пишет Риттер. А следом и Байден "придает значение только тому, о чем думает Путин, а не тому, в чем заключаются законные интересы национальной безопасности России", добавляет он. В целом, по его убеждению, Вашингтон неправильно ставит вопрос, а потому и не видит ответа, хотя тот давно известен. "Один из немногих настоящих экспертов по России среди тех, чье положение позволяет влиять на политику, — директор ЦРУ Уильям Бернс все это ясно изложил еще в феврале 2008 года в телеграмме, озаглавленной достаточно просто: "Нет" значит "нет": красные линии России в вопросе расширения НАТО". Он ее написал, когда служил послом США в России при администрации президента Джорджа Буша — младшего", — поясняет отставной разведчик. На его взгляд, неверное понимание мотивов действий Москвы оборачивается для Вашингтона "отнюдь не только формулированием плохой политики, которая затем некомпетентно реализуется". "Соединенные Штаты уступают инициативу России и ее президенту", — предупреждает Риттер. Мне этот образчик американской самокритики представляется в целом верным, иначе бы я о нем не писал. Но с важной оговоркой: не думаю, что высмеиваемые автором "эксперты" зацикливаются на Путине просто по недомыслию. Демонизировать конкретную личность проще и политкорректнее, чем целый народ, тем более для записных "демократизаторов". Уверен: бьют по Путину, но целят — в Россию. Потому и не видят — точнее, не желают видеть — те самые наши "законные интересы". Слова и факты А вот инициатива сейчас действительно на стороне Москвы. Путин в очередной раз продемонстрировал то умение создавать "факты на местах", которое давно признавали за ним непредвзятые аналитики. Я, например, впервые услышал такую оценку при самом начале борьбы в Сирии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) от еще одного отставного военного разведчика США Ральфа Питерса в эфире телеканала Fox News. Комментатор утверждал, что именно способность генерировать "факты на местах" выгодно отличала российского лидера от американских. С тех пор само выражение "facts on the ground" стало в англоязычной блогосфере популярным интернет-мемом.

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Американцы же пока противопоставляют фактам в основном потоки слов. На днях Энн Нойбергер, отвечающая в аппарате Совета национальной безопасности США за кибербезопасность, проводила в Zoom пресс-брифинг перед поездкой в Европу — как раз для обсуждения ситуации вокруг Украины. Я ее спросил, может ли она привести какие-то реальные доказательства из киберпространства, подтверждающие наличие у России агрессивных планов. В ответ мне прежде всего напомнили, что нормальные люди держат двери в своих домах на замке, и точно так же запертыми должны быть и "цифровые двери". "В нынешнем контексте, на фоне растущей напряженности вокруг Украины, разумно планировать и заботиться о том, чтобы мы как альянс… были полностью готовы к потенциально дестабилизирующей деятельности — от обеспечения устойчивости [систем] до реагирования на инциденты и привлечения внимания к такой деятельности, если она все же имеет место", — сказала Нойбергер. Судите сами, насколько убедителен такой ответ. Следом за мной венгерский репортер просил привести примеры кибератак или кибершпионажа России против центральноевропейских стран — членов НАТО, но тоже ничего не добился: мол, "на данный момент у нас нет никакой конкретной дополнительной информации"… Предпосылки для диалога В какой мере новые российские "факты на местах" застали американцев врасплох, со стороны судить сложно. Главный внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес на днях заверил, что разведка США была начеку, внимательно ознакомилась прошлым летом со статьей Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", а уже в конце октября начала подавать сигналы тревоги по поводу перемещения российских войск: дескать, на обычные учения не похоже. После этого в Москву для консультаций был спешно отряжен директор ЦРУ Бернс, а там последовало и выступление Путина в МИД. Добавлю: последовало и начало диалога России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в котором западные визави проявили неожиданную сговорчивость, пусть пока и не по главным для нас пунктам повестки дня. И теперь, насколько можно судить со стороны, все проявляют заинтересованность в продолжении этого диалога. А Путин, пусть и очень сдержанно, публично выразил надежду на то, что решение, каким бы оно ни было непростым, в конце концов будет найдено.

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Правда, та же разведка в США этому пока скорее мешает. Буквально только что она одарила мир очередным информационным вбросом — о том, будто Россия в поисках предлога для вторжения на Украину готовит операцию "под чужим флагом". Это вызвало насмешливый отпор со стороны российского посольства в Вашингтоне, напомнившего, "на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла". Сдерживание или возмездие? На днях я обсуждал все это со старым американским знакомым, работающим в аппарате Конгресса. Он с облегчением воспринял мою уверенность в том, что никакой войны России с Украиной не будет, но со своей стороны сказал: "А я вот все еще полностью не уверен, что война будет. Но тревожусь — и довольно сильно, — что может быть". Напомню, что ровно так Politico описывала настроения опрошенных ею официальных лиц в Европе и США. Как рассказал знакомый, больше всего его занимает вопрос о том, сознают ли в Москве, сколь жесткий прием может ожидать российские войска по украинскую сторону границы в случае ее пересечения. Сам он считает, что это грозило бы затяжным конфликтом и партизанской войной, потерями среди военнослужащих и мирного населения, в конечном счете — "ответственностью за военные преступления". Вашингтон, как известно, уже объявил, что выставлять американских военнослужащих для защиты Украины он не станет. Но, по словам моего собеседника, необходимо учитывать и "риск того, что позиция США и НАТО будет меняться по ходу конфликта". В целом, на его взгляд, все это "будет нас приближать к неядерной конфронтации с Россией". Исходя из подобных апокалиптических представлений, американец пытается самого себя убедить в том, что происходящее, каким он его видит, — "всего лишь блеф" со стороны России, "попытка выбить уступки из Запада". Но даже ему самому эта версия кажется не очень правдоподобной. Поскольку Конгресс — главный инициатор санкционного нажима на Россию, я не мог не спросить об угрозе введения новых санкций. Но в ответ услышал, что "если Россия не пойдет на драматичную эскалацию, то санкций не будет", а если пойдет, то изменится сама точка отсчета, наступит новый этап. "Пока у нас еще время сдерживания, отсюда все нынешние предложения, — сказал собеседник. — А тогда речь пойдет уже не столько о сдерживании, сколько о возмездии. Это совершенно другое дело". "Крупные страны не блефуют"? Надежда на блеф выглядит парадоксально, Байден на своей пресс-конференции говорил, что "крупные страны не блефуют". Я спросил своего знакомого на Смоленке, так ли это, а он ответил: "Мы занимаемся обеспечением нашей собственной безопасности теми средствами, которые у нас есть".

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По его словам, это включает как "военные меры, меры повышения боеготовности", в том числе и "в союзничестве с Белоруссией", так и "меры дипломатические и политико-дипломатические". О первых он сказал, что те "не направлены против кого бы то ни было", а вторые — это как раз наши предложения США и НАТО по гарантиям безопасности и завязавшийся на их основе диалог. Тот, кстати, не останавливается, и собеседник, "даже не имея никаких конкретных договоренностей о датах, сроках и уровнях", с уверенностью предсказал, что "эта череда контактов в ближайшее время продолжится". "Да, мы разочарованы тем, что по нашим главным требованиям движения навстречу России нет, — констатировал дипломат. — Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестки дня в области контроля над вооружениями". И хотя пока "нам сложно сказать, что реальный шаг с Запада навстречу нам сделан", все же "проявлен интерес к продолжению диалога, что само по себе тоже положительно". Были и небыли Между прочим, попутно выяснилось, что Москве не впервые пытаются приписать некие планы, которых на самом деле у нее нет. Оказывается, в ходе диалога с США по стратегической стабильности американцы продолжают настаивать на том, что в России якобы существует и активно отрабатывается концепция так называемой "эскалации для деэскалации" в случае гипотетического ядерного конфликта. "Ничего более не соответствующего реальности и не вписывающегося в нашу фактически существующую политику, задающую всю канву деятельности в этой сфере… — ничего более далекого от этого нет, — подчеркнул собеседник. — От того, что реально в наших документах и в нашей доктрине существует". Имелись в виду прежде всего Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания. В нынешнем диалоге Москвы с коллективным Западом краеугольным камнем позиции России служит принцип неделимости безопасности. Но такой подход, по мнению многих аналитиков, выглядит обоюдоострым: мало ли кто где увидит для себя угрозу? Скажем, Киев потребует выхода России из ОДКБ — и что, вести об этом переговоры? Отвечая на это заочное возражение, сотрудник МИД прежде всего подчеркнул, что принцип неделимости безопасности сформулирован в документах ОБСЕ не абстрактно, а в привязке к конкретным обстоятельствам. Так же использует его и Россия. "Мы ведем речь о расширении [Североатлантического] альянса, — сказал он. — А в части ОДКБ Россия уже член альянса, с момента основания. Мы же не ставим вопрос о выходе кого бы то ни было из НАТО или о роспуске НАТО. Так можно вообще уйти за грань реальности, за грань разумного".

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