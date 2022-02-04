Захарова пригрозила ответными мерами, если Британия введет санкции против российских СМИ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. РФ примет ответные меры, если Великобритания введет санкции против российских СМИ. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава британского МИД, госпожа Лиз Трасс на днях не стала исключать возможность введения санкций против российских СМИ. <...> Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать, - сказала она. - Если это случится, и какие-то санкции будут применяться в отношении российских СМИ, вы уж не обессудьте там, у нас будут все основания для адресной ответной реакции. Просто информируем", - заключила Захарова.