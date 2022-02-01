Перевести стрелки: зачем США пугают открытием "украинского фронта"

Наступил февраль, а с ним приблизилась и очередная дата, когда Россия "вот-вот нападет" на Украину. За последние пару месяцев такие даты назывались "экспертами" со всего мира уже несколько раз, однако "вторжение" так и не состоялось. Что, впрочем, не мешает Вашингтону и его европейским партнерам, среди которых особенно выделяется Лондон, с упорством, достойным лучшего применения, пугать мировое сообщество практически неминуемым открытием "украинского фронта". При этом, как мне кажется, трудно не заметить связь между нарастанием градуса военной истерии и обсуждением выдвинутых Москвой предложений о формировании новой архитектуры безопасности в Европе.

Описание Военнослужащий ВВС США во время погрузки боеприпасов и оружия для отправки на Украину © Roland Balik/U.S. Air Force via AP

Манипулирование по Хомскому Собственно говоря, разгонять тезис "Россия вот-вот нападет" в Вашингтоне принялись еще перед декабрьскими онлайн-переговорами президента РФ Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Происходило это по классической схеме манипулирования массами, которую описал американский философ и публицист Ноам Хомский: отвлечь внимание, переключить его на искусственно созданную проблему, а затем предложить способы ее решения.

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На практике это выглядело так: сперва о готовящемся широкомасштабном нападении России на Украину со ссылкой на "достоверные источники в разведке" сообщила газета The Washington Post, следом за ней горячую тему подхватили другие СМИ, затем подключились всевозможные кремленологи, аналитики и эксперты, не обошлось и без громких заявлений официальных лиц и политиков. Европейские столицы, как, впрочем, и сам Киев, поначалу вяло и даже скептически реагировали на поднятую шумиху, однако после поездок вашингтонских эмиссаров и серии "разъяснительных бесед" по телефону включились и они. Тезисы о "небывалой концентрации российских войск возле украинской границы" и "готовящемся вторжении", которое должно было произойти то ли в конце декабря, то ли в начале января, не сходили со страниц всех мейнстримных СМИ. России грозили новыми "адскими санкциями" и примерным наказанием, а заявления Москвы о том, что у нее и в мыслях нет на кого-то нападать, попросту игнорировали. В итоге онлайн-переговоры Путина и Байдена, посвященные широкому кругу вопросов европейской безопасности, были поданы именно под "украинским соусом": дескать, Москва собиралась напасть, но под влиянием жесткой позиции, которую занял американский президент, отказалась от агрессивных намерений. Раздутый тезис На самом деле главным результатом виртуальной встречи президентов России и США стала тогда договоренность начать "предметные консультации по чувствительным вопросам" европейской безопасности. В предложениях Москвы речь шла о письменных гарантиях отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, прекращении военного сотрудничества альянса со странами на постсоветском пространстве, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия. Особый упор при этом делался на принцип неделимости безопасности, зафиксированный в документах ОБСЕ, подписанных в том числе и странами НАТО.

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Судя по всему, соглашаясь на переговоры, в Белом доме и Госдепе рассчитывали, что они будут проходить под сурдинку, неспешно и могут затянуться на годы. Но после того, как Москва публично озвучила свои предложения да еще и потребовала письменного ответа, Вашингтону пришлось менять тактику: с одной стороны, США постарались вовлечь партнеров по НАТО в обсуждение ключевого вопроса о нерасширении альянса; с другой, постарались засекретить содержание переговоров, попросив Москву не предавать огласке полученный письменный ответ. И одновременно вновь, но уже с гораздо большим размахом, машина пропаганды принялась раздувать тезис "Россия нападет". Больше слов Надо признать, что организаторы кампании в известном смысле добились своего: в европейских и американских СМИ тема переговоров по безопасности потерялась на фоне бесконечного потока публикаций и заявлений официальных лиц на тему "российского вторжения" на Украину. Мне, признаюсь, было грустно наблюдать, как мощный вал откровенных измышлений и дезинформации захлестывает не только бульварные издания, но и вполне вроде бы солидные СМИ. Ладно еще, когда британский таблоид размещает придуманную им схему вторжения российских войск на Украину с разных сторон, в том числе из Белоруссии. Но когда информационное агентство с внушительной репутацией запускает откровенную утку насчет того, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил российского президента не нападать на Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине, — это уже совсем не комильфо. В ходе пропагандистской кампании ее организаторы и участники называли то одну, то другую дату "российского вторжения", а Россия все не нападала и не давала повод для введения против нее "адских санкций", разработка которых активно велась и ведется в США и Европе. Пришлось выдвинуть тезис о том, что санкции могут быть введены не только в случае "вторжения", но и из-за любой попытки дестабилизировать ситуацию на Украине. Под этот тезис в Лондоне даже придумали, что РФ готовит заговор с целью государственного переворота в Киеве, вот только на роль "пророссийского ставленника" неуклюже назначили украинского политика, который в России находится под санкциями. Впрочем, этот конфуз не повлиял на боевой настрой Лондона, который заявил, что санкции можно ввести и превентивно.

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Накачка оружием Пока что, впрочем, дестабилизирующее воздействие на Украину оказывает сам Запад. Бесконечные разговоры на тему "Россия вот-вот нападет" уже вызвали панику у инвесторов, вернее говоря, биржевых спекулянтов, которые принялись срочно избавляться от украинских ценных бумаг и переводить средства в валюту, тем самым обрушив курс гривны. По признанию президента Украины Владимира Зеленского, за последние дни из-за "невзвешенной информационной политики" Запада из страны было выведено $12,5 млрд. Да и решение США и еще нескольких стран эвакуировать из Киева семьи дипломатов и даже часть персонала посольств — тоже отнюдь не успокаивает общественность. По рассказам коллег, среди обеспеченных украинцев ширятся настроения "чемодан — вокзал — заграница". Дошло до того, что Зеленскому пришлось срочно созвать пресс-конференцию и просить зарубежных журналистов быть поаккуратнее с угрозой насчет того, что "завтра война". По его словам, Украина — не "Титаник", поэтому западным дипломатам и их семьям нет нужды срочно бежать. Вообще за последний месяц и сам президент, и украинские политики, и чиновники рангом пониже неоднократно пытались снизить накал истерии, заявляя об отсутствии у них сведений о предстоящем российском нападении. Например, в последний день января об этом в ходе разных мероприятий и интервью буквально в один голос говорили премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов и глава правящей парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. И их можно понять: одно дело — получать помощь из-за рубежа, в том числе в виде вооружений, и совсем другое — использовать это оружие в боевых действиях. Тем более что все покровители из НАТО уже четко сказали, что воевать за Украину не станут. Впрочем, когда это высказывания местных деятелей интересовали заокеанского суверена, играющего в свою игру? В тот же последний январский день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь повторила тезисы о "более чем 100 тыс. российских военных на украинской границе", "стягивании войск в Белоруссию" и возможности "операции под чужим флагом", после чего заявила: "Мы уже больше недели говорим, что Россия может вторгнуться в любое время".

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А под эти заявления Вашингтон и его союзники не только продолжают активно накачивать Украину оружием, но и осуществляют переброску дополнительных сил и средств в страны Восточной Европы. За последнюю декаду января в Киев из США были доставлены пять партий вооружений и боеприпасов общим весом около 400 т. Новые поставки ожидаются в ближайшие дни. В ожидании развязки Естественно, подобные "посылки" сопровождаются адресованными России призывами приступить к деэскалации и отводу своей воинской группировки от границы с Украиной. Но о чем здесь речь — о 100 тыс. военнослужащих, упоминаемых Западом? Протяженность российско-украинской границы — около 2 тыс. км, таким образом, на каждый километр приходится полсотни военных. Если же учесть, что российские части и подразделения располагаются вовсе не возле границы с Украиной, а в местах постоянной дислокации, которые удаленны зачастую на 200–300 км, то становится ясно: речь идет об огромной площади, на которой российские войска скорее не сконцентрированы, а рассеяны. Что действительно вызывает беспокойство, так это поступающие из непризнанных республик Донбасса сообщения о том, что командование Вооруженных сил Украины завершило разработку плана наступательной операции и активно ведет создание ударных группировок в районе линии соприкосновения. В ДНР и ЛНР также фиксируют увеличение интенсивности полетов украинских беспилотников вдоль всей линии. Имеются сведения о прибытии нескольких разведывательно-диверсионных групп, которые под началом британских инструкторов прошли обучение ведению боевых действий в городских условиях.

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