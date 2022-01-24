Захарова: Запад стал использовать более серьезные площадки для распространения фейков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Западные страны стали использовать более серьезные площадки для распространения дезинформации о якобы готовящемся российском вторжении на Украину, поскольку уже не могут "протягивать эту историю" через социальные сети. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас каждый день публикуются через официальные, традиционные СМИ [такого рода фейки], потому что они [страны Запада] уже не могут эту историю протягивать через соцсети. Поэтому задействуются для публикации вот этой дезинформации традиционные крупные СМИ или, как британцы сделали, даже собственные официальные ресурсы", - отметила дипломат, напомнив о сделанном на днях заявлении британского МИД, в соответствии с которым Москва якобы готовится привести пророссийское правительство к власти на Украине.

По словам Захаровой, для того, чтобы британцы опубликовали что-либо подобное у себя на официальных ресурсах, это должна быть "экстраординарная история".

"Они обычно действуют по-другому - через ссылки, утечки и так далее. Но они пошли таким путем и опубликовали заявление у себя, и даже собственные средства массовой информации подняли их на смех, потому что уже очевидной оказалась эта провокация", - сказала Захарова.

В субботу вечером британский МИД выступил с утверждением о том, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине пророссийского правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. В Лондоне также сообщили о якобы имеющихся данных о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова - первого вице-премьера в 2012-2014 годах и исполняющего обязанности премьер-министра в 2014 году, Андрея Клюева - первого вице-премьера в 2010-2012 годах и главу администрации президента при занимавшем пост главы государства Викторе Януковиче, Владимира Сивковича - бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также экс-премьера Николая Азарова.

Комментируя заявления Лондона, МИД России призвал британскую сторону перестать заниматься провокациями. Сам Мураев назвал утверждения британского внешнеполитического ведомства безосновательными, поскольку он уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены.