"Русский страх": как в Швеции повышают интерес к НАТО

Описание Шведские военнослужащие на острове Готланд © EPA-EFE/KARL MELANDER

Произошло необыкновенное — газета Dagens Nyheter, не отличающаяся любовью к России и чаще других выделяющаяся среди шведских СМИ по части критики восточного соседа, вдруг опубликовала дискуссионную статью публициста Юхана Кронемана под заголовком "Освещение российской угрозы неприлично однобоко". Оборона Готланда Случилось это на пике истеричной медийной волны по поводу оперативного укрепления обороны Готланда, который если попадет в чужие руки, то, как говорится, мало не покажется — контроль над этим островом в значительной степени обеспечивает господство на Балтике. Укрепление его можно назвать беспрецедентным: в середине января 2022 года на его территорию были переброшены дополнительные части, в том числе механизированные. Шведские СМИ наперебой рассказывали о патрулировании с участием бронетехники порта Висбю (главного города острова), а также других важных в военном отношении объектов. В Министерстве обороны страны заявили, что эти мероприятия являются частью "корректировки на случай непредвиденных обстоятельств" на фоне ухудшения ситуации в области безопасности.

Из телевизионных и печатных новостей складывалось устойчивое мнение в обществе, что вторжение "русского медведя" состоится если не сегодня, то непременно завтра, — надо срочно запасаться солью, спичками… и что там еще необходимо в таких ситуациях? Как сообщило ранее агентство ТТ, в магазине Överlevnadsbutiken (в переводе "магазин для выживания"), специализирующемся на товарах для кризисных ситуаций, количество онлайн-заказов и продаж в обычной торговой точке за последние недели увеличилось на 400%. Его конкурент — интернет-магазин Criseq отмечает как минимум удвоение числа покупок. Но здесь неожиданно образовался новый поворот — публикация в Dagens Nyheter, в которой высокопоставленные чиновники и эксперты заверили общественность, что в настоящий момент уровень угрозы шведской безопасности низкий и поводов к особому беспокойству нет. А укрепление Готланда объяснили тем, что в 1990-е годы, когда Россия была слаба, расходы на содержание островного многочисленного контингента и техники показались руководству Швеции нецелесообразными, и тогда было решено свернуть там присутствие военных. Но сегодня обстановка в Европе изменилась — Россия в скором времени может вторгнуться на Украину, которая располагается в непосредственной близости от Швеции (отделена от нее лишь Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, но с Калининградской областью рядом). А значит, надо исправлять положение дел с безопасностью страны и возвращаться к старому — ведь у местных экспертов нет сомнений, что Россия нападет на Украину.

Описание ВС Швеции на острове Готланд © EPA/SOREN ANDERSSON

Например, комментируя переговоры между Россией, НАТО и США по гарантиям безопасности, старший эксперт Института европолитических исследований Катарина Энгберг выразила мнение, что при отсутствии положительного результата в виде устраивающих все стороны договоренностей российское вторжение на Украину будет вопросом уже ближайших недель. В шведских СМИ уже давно называются все новые и новые (или повторяются старые) варианты сроков и сценариев относительно главных ударов Москвы. Исторический фон Кроме того, все это накладывается на традиционный исторический фон, своего рода комплекс под названием rysskräck — "русский страх" или "боязнь русского", который восходит еще ко временам Господина Великого Новгорода, с которым скандинавы конкурировали за новые пространства в Балтийском регионе. Еще тогда король — объединитель Швеции Густав Васа (1496–1560) использовал "русский страх" в пропагандистских целях — для поддержки расходов на армию и набора новых рекрутов. В XVIII веке в результате Северной войны, в которой главным противником была Россия, Швеция утратила статус великой державы. Символом этого является знаменитая Полтавская битва. Кроме этого, в памяти шведов хорошо зафиксированы и походы русских к их восточным берегам, наводившие страх на население страны.

Описание Диорама "Полтавская битва 27 июня 1709 года" © ТАСС

В начале XIX века в результате еще одной шведско-русской войны Швеция потеряла Финляндию, которая тогда вошла в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. После этих событий, как утверждают исторические источники, у шведов еще долго оставался страх перед возможностью новой военной стычки с восточным соседом. После революции 1917 года к "русскому страху" добавился еще и "страх коммунизма". Спустя два десятка лет он был подкреплен советско-финской войной, а позднее появлением социалистического лагеря и Варшавского договора.

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Все эти этапы развития и укрепления "русского страха” изложены в недавнем материале телеканала SVT, размещенном на его сайте. Так что можно сказать, что за многие века почва для опасений в отношении внешней агрессии основательно разрыхлена и удобрена и сейчас ее достаточно лишь немного полить. По данным опроса социологического центра "Новус", сегодня 59% шведов "боятся России как великой державы". Причем этот показатель вдвое больше, чем количество тех респондентов, которые высказали опасения касательно США. Трезвый взгляд В связи со всем этим дискуссионная статья журналиста Кронемана воспринимается еще более удивительным явлением. "Такое впечатление, что миром управляют тинейджеры, у которых, помимо всего, переизбыток гормонов", — начинает автор свое повествование. "Поколения, родившиеся после развала СССР в 1989–1991 годах, очень мало понимают в геополитике и стратегических военных играх. Когда дремавшая до этого холодная война, похоже, снова просыпается, они испытывают только лишь тревогу и беспокойство. Некоторые из нас, остальных, разделяют эту тревогу, другие же видят свою задачу в ее дальнейшем распространении". Юхан Кронеман призывает более трезво взглянуть на ситуацию и ее причинно-следственные связи. "Если взглянуть на карту Европы 1989 года и позднее, то вряд ли можно обвинить Россию в экспансионизме — скорее уж она оказалась в окружении стран — членов НАТО. Это действительно экзистенциальный вопрос для России, как констатировала Гудрун Перссон в "Агенде" (название программы телеканала SVT), и здесь Путин и все больше загоняемая в угол Россия, скорее всего, пользуются широкой поддержкой российской общественности. Где же нюансы в освещении СМИ?" — вопрошает журналист и обращает внимание, что ведущий программы предпочел все же не углубляться в "экзистенциальный вопрос" и не стал просить эксперта пояснить, что именно кроется за ее словами.

Далее Кронеман отмечает легкость, с какой ставящему под сомнение объективность существующего в СМИ русского дискурса можно получить "клеймо фаната Путина" или вообще "сталиниста". А не боязнь ли этого не позволяет шведским интеллектуалам и знатокам истории практиковать более комплексный подход к анализу происходящего, задается он риторическим вопросом. На фоне этого в последние годы в Швеции все чаще звучит вопрос о целесообразности ее вступления в НАТО. Последним поводом стало как раз требование России, выдвинутое альянсу, не расширяться на восток. В Швеции его сразу восприняли на свой счет и потому остро и с возмущением. Мнения расходятся Тем не менее сегодня в шведском обществе нет единства по поводу присоединения королевства к НАТО. По данным недавнего опроса, с 2017 года количество выступающих "за" возросло с 32 до 37%. Примечательно, что аналогичный показатель был и в 2014 году, когда вся страна напряженно следила за безуспешными поисками российской подлодки в стокгольмском архипелаге. "Вывод, который здесь можно сделать, — в том, что поддержка (в обществе) членства в НАТО возрастает в связи с событиями или происшествиями, где Россия выступает как военная угроза Швеции", — прокомментировал эту взаимосвязь комментатор телеканала SVT Матс Кнутссон. Против присоединения Швеции к НАТО выступают 35% опрошенных, а 28% затрудняются с ответом. Прежний премьер-министр Фредрик Райнфельдт, который высказывался о поддержке идеи вступления страны в Североатлантический альянс, настаивал на том, что вынесение этого вопроса на обсуждение в Риксдаге (однопалатный парламент Швеции) возможно лишь при наличии в обществе большинства в его пользу. Что касается партийного расклада, то здесь также нет явного перевеса. Наиболее активно идею присоединения к военному блоку под предводительством США поддерживает Умеренная коалиционная партия, а самым яростным противником является Левая партия. Социал-демократы не отходят от традиционной линии, согласно которой политика неприсоединения показала свою эффективность и продолжает служить интересам Швеции так же хорошо, как и раньше. Тем не менее развернутая в СМИ кампания "русские идут" выглядит как попытка привлечь неопределившихся в стан сторонников членства Швеции в НАТО. Требование России к НАТО о нерасширении и сокращении военного присутствия до уровня 1997 года истолковывается в Швеции как лишение ее права самостоятельно определять внешнюю политику и обустраивать собственную безопасность, что, в свою очередь, является ограничением свободы государства. Так главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден заявил, что в случае принятия НАТО российских требований он не сможет решать поставленную перед ним задачу по надежной обороне страны, поскольку среди прочего она предусматривает проведение военных учений с участием контингента других стран, в том числе с членами Североатлантического альянса, с которыми у Швеции есть соответствующие договоренности.

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