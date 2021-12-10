Символ веры и предмет национальной гордости. К юбилею главного свода гражданских прав США

Билль о правах был добавлен к американской конституции постфактум — как пакет поправок. При его формировании в Конгрессе США первого созыва шли жаркие споры о том, нужен ли он вообще. Антифедералисты, да и некоторые федералисты полагали, что сильное центральное правительство само по себе является главным источником угроз для прав и свобод личности, а защиту вольностей можно и нужно сосредоточить на местах — в штатах, образовывавших новое союзное государство.

Описание Очередь к оригиналам Декларации независимости США, Конституции США и Билля о правах в Национальном архиве, Вашингтон © Photo by Alex Wong/Getty Images

Однако позиция сторонников федерального Билля о правах в конечном счете возобладала, а их лидер Джеймс Мэдисон стал главным автором соответствующих поправок к конституции. В 1789 году пакет из 12 пунктов (хотя подтверждения, что голосовали именно пакетом, я не нашел) был одобрен обеими палатами Конгресса и направлен на ратификацию в законодательные собрания штатов. 15 декабря 1791 года, 230 лет назад, десять поправок были ратифицированы достаточным числом тогдашних штатов (11 из 14) для включения в основной закон страны. Теперь, 230 лет спустя, именно эти первые десять поправок и составляют канонический Билль о правах. Еще одно предложение Мэдисона, согласно которому любое решение членов Конгресса об изменении собственной зарплаты может вступать в силу лишь после очередных выборов, дожидалось ратификации свыше 200 лет — лишь в 1992 году этот антикоррупционный механизм был узаконен в качестве 27-й и пока последней поправки к конституции. Наконец, еще одна поправка Мэдсиона — о нормах представительства населения в нижней палате Конгресса — не ратифицирована до сих пор и формально числится все еще ждущей своего часа.

Символ веры На сегодняшний день Билль о правах едва ли не самая известная составная часть Конституции США и предмет национальной гордости. Американцы в массе своей искренне убеждены, что могут думать, говорить и писать все, что им заблагорассудится; исповедовать любую религию или не исповедовать никакой; свободно владеть оружием; не опасаться произвола правоохранительных органов, избегать самооговора, а в случае возникновения проблем с законом рассчитывать на скорый и справедливый суд. Верят, что все это даровано им чуть ли не по праву рождения и гарантировано основным законом страны. Насколько обоснована такая вера — вопрос особый. На мой взгляд, даже свобода мысли и слова в США в последнее время подвергается ревизии под влиянием нового культа расовой и социальной политкорректности (woke culture) и так называемой культуры обнуления (cancel culture) всего того, что этому культу не соответствует, — причем не только сегодня, но и в историческом прошлом страны. Я давно убежден, что человек жив не знанием, а верой, любовью и памятью. Думаю, и с народами так же: вспомните хотя бы российский "Бессмертный полк". Еще Конфуций в Древнем Китае утверждал, что для прочности государственных устоев нужны продовольствие, оружие и доверие народа. В случае крайней необходимости он считал возможным жертвовать едой и оружием, но не верой. И вот как раз Билль о правах — один из символов веры в свой строй для американцев.

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Утилитарный подход Хотя для отцов-основателей США он был, так сказать, не догмой, а руководством к действию, средством решения насущных политических задач; известно, что сам Мэдисон, готовясь представлять проект своих конституционных поправок в Конгрессе, определял Билль о правах как "полезный, но не абсолютно необходимый" (useful — not essential). Он писал Томасу Джефферсону, что "друзья конституции" добиваются "дополнительных мер защиты свободы", в частности, для придания органам государственной власти новой республики "должной популярности и стабильности". Историки считают, что сам Мэдисон стремился тогда прежде всего предотвратить созыв еще одного учредительного собрания, которое могло порушить трудные компромиссы, достигнутые на конституционном конвенте 1787 года в Филадельфии. Забавно, конечно, задним числом сознавать, что создатели заокеанской республики, подобно современным политтехнологам, не были чужды откровенного пиара своих начинаний. С тех пор свобода лишь укрепляла свои позиции верховного божества американского политического пантеона. Но я уверен, что в основе своей отношение властей США к правам и свободам личности как было, так и осталось сугубо утилитарным. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что США регулярно выступают в ООН против российских резолюций о недопустимости героизации нацизма, расизма, ксенофобии, любых проявлений ненависти. Даже не воздерживаются, как, например, Евросоюз, а прямо голосуют против — якобы во имя защиты свободы слова. "Понятно, что эта свобода слова не может быть оправдана ничем", — подчеркнул министр. Разные стороны одной медали В целом, на мой взгляд, права и свободы личности — не только боготворимая американцами святыня (это действительно так, пропаганда работает прежде всего в собственной стране), но и вполне прозаический инструмент государственной внешней политики США. Своего рода "американский пылесос", собирающий со всего мира чужие мозги, таланты и деньги за счет притягательной силы "идеалов", а заодно и средство закрепления пресловутого "американского лидерства" в международных делах. Думаю, не приноси они подобной осязаемой выгоды, ни в какой политический принцип Вашингтон бы их не возводил и не собирал бы под их знаменем всевозможные "саммиты за демократию".

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Помню, в 2011 году я как-то поставил на брифинге в Белом доме вопрос о том, что разгул вооруженной преступности и регулярные массовые расстрелы людей элементами из толпы в США не что иное, как оборотная сторона американской свободы. В вашингтонской прессе из-за этого вспыхнул скандал, меня обвиняли не только в "посягательстве на святыни", но и чуть ли не в "разжигании новой холодной войны". Позже тезис об оборотной стороне свободы публично оспаривал даже сам президент США Барак Обама. Мне же задним числом пришла еще более крамольная мысль. По-моему, своеволие, зависть, личная корысть и эгоизм — не оборотная, а самая что ни на есть лицевая сторона американской свободы. Потому что именно они создают главную "тягу" в том самом "пылесосе" (который "собирает мозги" со всего мира). Никто ведь не манит (и не едет) в Америку поработать на благо общества. Наоборот, подразумевается, а то и открыто говорится, что думать исключительно о собственной выгоде, делать для собственного преуспевания "все, что не запрещено законом", — правильно и даже почетно. Откуда тяга в "пылесосе" Получается, что и сама свобода так поступать тоже нужна для поддержания тяги в "пылесосе". А хваленая "власть закона" в США в таком случае не более чем защитный механизм, выработанный обществом из-за того, что без него дикая вольница одержимых личным успехом людей, к тому же имеющих почти неограниченный доступ к оружию, просто опасна.

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Конечно, свобода — дар Божий человеку — безусловная ценность. Но она по определению предполагает и личный выбор, то есть ответственность за то, как этот дар используется, поэтому известный тезис — "свобода лучше, чем несвобода" — как минимум требует уточнения: свобода от чего и во имя чего? Ответы на этот вопрос могут быть разными. Сейчас, например, за океаном уже которую неделю не утихают споры о том, правильно ли поступил суд присяжных, оправдавший подростка, который в ходе уличных акций протеста и погромов в прошлом году застрелил в порядке самозащиты двух бузотеров и ранил еще одного. Это имеет прямое отношение к нашему разговору: право на ношение оружия и суд присяжных входит в США в число ключевых конституционных гарантий, провозглашенных Биллем о правах. "Газеты без правительств" Копаясь в справках об истории принятия этого документа, я как журналист не мог не обратить внимания на упоминание о том, что тезис о "свободе слова и прессы" был внесен в текст конституционных поправок Мэдисона не им самим, а специальным комитетом нижней палаты Конгресса, созданным для изучения и редактирования его предложений. Если верить "Википедии", американский исследователь конституции Ричард Лабунски писал об этом в своей книге "Джеймс Мэдисон и борьба за Билль о правах".

Описание Билль о правах США © 1st United States Congress

Скорее всего, однако, это какое-то недоразумение, поскольку остальные источники однозначно приписывают авторство искомого принципа Мэдисону. Телеканал History Channel уточняет, что "первым штатом, официально взявшим прессу под защиту, была Вирджиния", которая еще в 1776 году в собственной "декларации прав" провозгласила: "Свобода печати — это величайший оплот вольности, и не может быть ограничена никем, кроме деспотичных правительств". "Более чем через десять лет вирджинский представитель (и позже президент США) Джеймс Мэдисон заимствовал [формулировки] из этой декларации при составлении проекта Первой поправки к конституции, указывает телеканал. Но все же дискуссии и споры между отцами-основателями США по поводу свободы прессы реально имели место. Взять хотя бы хрестоматийную цитату Джефферсона о том, что иметь "газеты без правительства" куда лучше, чем "правительство без газет" (по нынешним временам вспоминается и приписываемая Марку Твену острота о том, что люди, не читающие газет, не информированы, а читающие — дезинформированы). И политолог из МГИМО Кирилл Коктыш, который опубликовал недавно интересную монографию "Дискурс рационализма, свободы и демократии", посвященную истории появления в политическом языке его ключевых концептов, также подтверждает, что принцип свободы СМИ не сразу получил признание у создателей заокеанской республики. По его словам, Александр Гамильтон, служивший в администрации первого президента США Джорджа Вашингтона министром финансов, видел в этом принципе логическую неувязку: дескать, ему понятно, что такое права собственника, но какая свобода может быть у собственности? А ведь любое издание кому-то принадлежит...

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