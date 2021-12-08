Итоги виртуального саммита Путина и Байдена: надежда есть, но дух переводить рано

Первый в своем роде виртуальный саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает некоторые основания для надежды на разрядку напряженности в двусторонних отношениях, но по-настоящему переводить дух пока рано. Так оценивают сегодня московские эксперты итоги двухчасовой очной встречи лидеров, прошедшей накануне в формате телемоста между Сочи и Вашингтоном.

Описание Президент России Владимир Путин (на экране) и президент США Джо Байден © The White House/Handout via REUTERS

Главным предметом обсуждения на ней была ситуация вокруг Украины, а также заинтересованность России в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий безопасности на наших западных рубежах. Однако, по словам человека, осведомленного о ходе дискуссии, "нельзя сказать, что американцы восприняли наши предупреждения о "красных линиях". Собеседник также подтвердил, не вдаваясь в подробности, что вновь звучали на встрече и прямые угрозы в адрес нашей страны. В целом он считает, что состоявшийся "долгожданный" разговор "вселяет определенные надежды", но все будет зависеть от того, что за ним последует. "Диагноз прежний: стабильно плохо", — констатировал другой специалист. На его взгляд, как ни странно, это даже "само по себе хорошо", поскольку "градус истерии противной стороны накануне события был задран до грани абсурда". "В чем-то даже переборщили с угрозами", — сказал этот мой собеседник, который также убежден, что "расслабляться не стоит".

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Два взгляда При всем том в официальном отчете Кремля об "откровенной и деловой" беседе президентов подчеркнуты были прежде всего ее позитивные аспекты. Согласно этому документу, лидеры подтвердили важность сохранения "духа Женевы", сложившегося на их июньском саммите, а также вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны и признали его примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях. Кстати, The New York Times позже отметила, что этот российский отчет был "необычно подробным" для такого рода документов. Он и в самом деле выгодно отличался от куцего текста, распространенного Белым домом. Последний, на мой взгляд, был примечателен разве что тем, что в нем трижды — в одном абзаце! — упоминалось о координации усилий США с союзниками и партнерами, причем слово "союзники" почему-то писалось по-разному: дважды с заглавной буквы, а один раз — со строчной. Позже, кстати, был вывешен столь же лапидарный отчет и о телеконференции Байдена с этими самыми партнерами — лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции, которых он проинформировал об итогах своих переговоров с президентом России. Такой же любезности от Вашингтона ждали и в Киеве, но разговор с Владимиром Зеленским Байден отложил на четверг. Где "эскалация"? Содержательно в позициях США, отраженных в этих надиктовках (readouts), не было ничего нового и неожиданного, зато имелись внутренние противоречия. Согласно первому отчету, Байден на саммите "выражал глубокую обеспокоенность США и [их] европейских союзников по поводу эскалации сил России вокруг Украины и давал ясно понять, что США и [их] союзники ответят сильными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации". Согласно второму, хозяин Белого дома рассказал европейским собеседникам "о своем разговоре с президентом Путиным, в котором он обсудил серьезные последствия российской военной акции на Украине и необходимость в деэскалации и возвращении к дипломатии".

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Сформулировано как минимум неуклюже, поскольку никакой "военной акции" России в соседней стране не было и нет. Что касается утверждений об "эскалации" на российской территории, то какие, собственно говоря, у Запада могут быть по этому поводу претензии? В пределах своих границ Россия имеет полное право размещать войска и вооружения там, где считает нужным. Москва не только не скрывает, что обеспокоена приближением сил и средств НАТО вплотную к этим границам и постоянными провокациями в непосредственной близости от них, но и сама постоянно привлекает внимание к опасному прощупыванию соседями наших "красных линий". Хотя в принципе эти линии мы устанавливаем сами и нам не важно, признаются они кем бы то ни было другим или нет. При этом в РФ всегда подчеркивают, что мы никому угрожать не собираемся, но и сил своих не прячем. Президент Путин много раз публично и подробно рассказывал о новейших вооружениях, созданных в России за последние годы в ответ на выход США из профильных международных договоров. Меня в свое время это даже удивляло, пока друзья-дипломаты не объяснили мне, что в военной сфере скрывать принято не силу, а слабость. Может быть, поэтому, кстати, Вашингтон и вышел год назад из Договора по открытому небу с его строгим инспекционным режимом. А демонстрация силы нередко случается не только в военной сфере, но и в политике. На мой взгляд, в таком духе можно понимать, например, подтверждение прочных связей России с собственными друзьями и партнерами по ОДКБ, ШОС и БРИКС, прежде всего Индией и Китаем. Комментаторы за океаном, разумеется, обратили внимание на то, что накануне беседы с Байденом Путин летал в Нью-Дели и дружески общался там с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пропагандистский залп На встрече с Байденом с первых минут было заметно, что российская пресс-служба работала четче и оперативнее, чем американская. Достаточно сказать, что телеканалам в США пришлось использовать краткую видеозапись начала встречи, распространенную Кремлем, и они даже жаловались на это в соцсетях. На нашей записи было видно, что Байден поначалу замешкался со вступлением в разговор, а потом постарался начать его на приветливой ноте. С американской стороны первая иллюстрация к саммиту была выпущена в виде фотографии, сделанной в Ситуационной комнате Белого дома. Байден на ней сидит во главе стола, а по бокам от него располагаются четверо помощников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Позже мне подтвердили, что это прямо противоречило заранее достигнутой договоренности, согласно которой лидеры должны были общаться строго один на один, и что у российской стороны такая необязательность вызывает изжогу. Сомнения понятны: как договариваться о серьезных вещах, если даже в мелочах (которых на саммитах на самом деле не бывает) на партнеров нельзя положиться?

Впрочем, это лишь подтверждает, что чужие заботы американцев занимают мало, для них важны лишь собственные интересы и собственная домашняя аудитория. Вот о ней-то позаботились тщательно: в Вашингтоне к саммиту был приурочен целый залп публичных заявлений высокопоставленных официальных лиц — от Блинкена, Салливана и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки до заместителей госсекретаря Уэнди Шерман и Виктории Нуланд. Формально этот пропагандистский артналет считался случайным совпадением, поскольку некоторые выступления были запланированы заранее, но я, например, на основании более чем четвертьвекового опыта работы в США в такие совпадения не верю. Пересказывать бескрайнюю чиновничью говорильню, в целом укладывавшуюся в рамки надиктовок Белого дома, не место и не время. Ограничусь одним примером — из беседы Блинкена с корреспондентом The Wall Street Journal на саммите первых лиц корпоративного мира США (CEO Council Summit). Оцените наводящий вопрос. "Для начала — о трениях между Россией и Украиной, — берет быка за рога журналист. — Президенты Байден и Путин только что завершили виртуальную встречу. Вы в прошлом выражали глубокую обеспокоенность обновленными планами агрессии России на Украине, где на границе очевидно сосредоточена масса войск. После данной встречи вы больше или меньше опасаетесь, что это может перерасти в конфликт?" Министр после вступительных приветствий отвечает: "Прямого общения нашего президента с президентом Путиным ничто не заменит. В конечном счете именно президент Путин принимает в России решения. И было очень важно, чтобы он напрямую, со всей откровенностью и прямотой, услышал от президента Байдена о том, что да, мы глубоко обеспокоены скоплением российских войск на границе с Украиной и другими планами, которые у них, кажется, имеются для возможного возобновления агрессии против Украины". Ну и т.д. и т.п. с обязательным предупреждением о "последствиях, которые бы проистекли из любого нового акта агрессии" и упоминанием об "альтернативе — в виде дипломатии". "Мышеловка Байдена" Что касается упомянутых последствий, они имеются в виду все-таки экономические, а не военные: силой оружия защищать Украину за океаном пока никто не собирается. Другое дело, что денег на оружие американские законодатели все же дают (как раз во вторник нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, предусматривающий выделение $300 млн на военную помощь Киеву), а для потенциальных экономических кар выдумывают все более грозные наименования — вплоть до "адских санкций" (Sanctions from Hell). Вроде как сами себя сравнивают с чертями.

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