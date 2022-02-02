Венгерская модель: визит Орбана показал, как Запад мог бы строить отношения с Москвой

Иван Лебедев — о том, почему принадлежность к ЕС и НАТО не мешает Венгрии развивать взаимовыгодное сотрудничество с Россией

Описание Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым западным лидером, посетившим Москву в 2022 году для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Они регулярно обмениваются визитами уже больше десяти лет, но эта нынешняя встреча привлекла особое внимание. И не только потому, что состоялась в условиях неослабевающей пандемии COVID-19. Одной из тем, которые во вторник обсуждались двумя политиками в Кремле, была ситуация вокруг Украины, до предела обострившая отношения России с НАТО и Европейским союзом.

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Венгрия является участницей обеих организаций, но зачастую имеет собственное мнение, отличное от мнения большинства. Из-за этого Орбану уже давно приходится выслушивать как от Брюсселя, так и от либеральной оппозиции в своей стране обвинения в авторитаризме и потакании интересам Москвы. Вот и на этот раз коалиция оппозиционных партий, которая будет соперничать с ним на парламентских выборах 3 апреля, призвала его отказаться от поездки в российскую столицу, расценив ее как предательство общеевропейских интересов. Одновременно и из Европарламента раздались голоса, обеспокоенные "подрывом европейской солидарности". Впрочем, лидеры ЕС были не столь категоричны, а министр обороны Великобритании Бен Уоллес, побывавший в понедельник в Будапеште, даже поддержал намерение венгерского премьера встретиться с Путиным. Чтобы немного успокоить своих критиков, Орбан перед поездкой в Москву проконсультировался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также Эмманюэлем Макроном, президентом Франции, председательствующей на сегодняшний день в ЕС. В то же время премьер-министр заметил, что Венгрия — суверенное государство, которое само решает, с кем ему вести дела, и руководствуется при этом национальными интересами. В Кремле это оценили. "Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Без символов и идеологии Еще пять лет назад на международной конференции в Будапеште, организованной Венгерским национальным банком, Орбан заявил, что "эпоха мультилатерализма подошла к концу и наступила эпоха двусторонних отношений". С тех пор правительство Венгрии по мере возможности старается сопротивляться диктату Брюсселя, отстаивая вместе с национальной идентичностью традиционные христианские ценности и вызывая тем самым недовольство еврочиновников и леволиберальных евродепутатов. В международной области такая политика воплощается в развитие экономических связей Будапешта с Москвой и Пекином.

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При этом Орбан считает, что нынешние отношения между Венгрией и Россией должны стать примером для других стран Запада. По его мнению, можно даже говорить о "венгерской модели в политике". "Мы являемся членами НАТО и Европейского союза, тем не менее мы можем поддерживать отличные отношения с Россией", — пояснил он, выступая на пресс-конференции в Кремле после пятичасовых переговоров с Путиным. О венгерской модели, пусть и без использования подобной терминологии, высказывался также министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто. В недавнем интервью газете Magyar Nemzet он заявил, что "внешняя политика должна теперь основываться на национальных интересах, а не на символах и идеологии". "Очевидно, что интересам Венгрии отвечают прагматичные, нормальные отношения с русскими, основанные на взаимном уважении", — подчеркнул глава МИД. В то же время переоценивать намерения и возможности Венгрии, конечно, не стоит. Она остается убежденным и лояльным членом ЕС и НАТО и в целом следует согласованной политике этих организаций, в том числе в отношении России. Это касается, в частности, санкций, введенных Евросоюзом против ряда российских компаний и физических лиц из-за ситуации вокруг Украины. Венгрия, как и некоторые другие страны, включая Италию, Грецию, Кипр, высказывалась против подобных карательных мер, но, когда дело доходило до принятия решений, предпочитала не нарушать консенсус внутри ЕС. Однако это совсем не мешало Будапешту успешно сотрудничать с Москвой по различным направлениям экономики и торговли. И выигрывала от этого в первую очередь сама Венгрия. Вакцины и вагоны Открывая встречу с Орбаном, а затем и на совместной пресс-конференции Путин напомнил, что Венгрия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, которые в последнее время существенно выросли в Европе. Два долгосрочных контракта, заключенных в прошлом сентябре, предусматривают поставки "Газпромом" в Венгрию в общей сложности 4,5 млрд куб. м топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет и может быть пересмотрено через десять лет после начала реализации. Однако в нынешнем виде оно обеспечит не все потребности Венгрии в российском газе, остальное придется закупать у "Газпрома" через его трейдера на краткосрочной основе. Поэтому Венгрия хотела бы увеличить поставки газа через Сербию на 1 млрд куб. м в год, и этот вопрос был согласован Орбаном в Москве.

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Еще одной важной темой переговоров стало строительство АЭС "Пакш-2". Правительство Венгрии рассчитывает, что после выдачи национальным Агентством по атомной энергии всех необходимых разрешений сооружение второй очереди станции начнется уже к середине этого года. Сейчас на АЭС, построенной по советскому проекту в 100 км к югу от Будапешта на берегу Дуная, действуют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Планируется, что два новых реактора ВВЭР-1200 будут запущены к концу нынешнего десятилетия. Сообщалось, что проект оценивается примерно в 12,5 млрд евро и на 80% будет финансироваться за счет льготного российского кредита. Венгрия надеется, что вместе с развитием солнечной энергетики это позволит ей выйти на "самообеспечение электроэнергией". Состоялся также разговор о производстве в Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Государственное предприятие, где будут делать препараты, должно начать работу в городе Дебрецен к осени текущего года. Венгерские власти хотели бы, чтобы завод был задействован в производстве "Спутника V", которым в Венгрии уже привились около миллиона человек. Кроме того, Венгрия намерена вскоре начать закупки у России "Спутника Лайт". На пресс-конференции лидеров упоминались и такие совместные проекты, как производство в Венгрии железнодорожных вагонов по заказу Египта, налаживание грузоперевозок из Китая в Европу, сооружение железнодорожной магистрали в обход Будапешта для движения поездов от границы с Украиной до границы с Австрией. Все это обещает венгерской экономике крупные инвестиции и новые рабочие места, а премьер-министру и его партии — дополнительную поддержку избирателей. Продолжение следует? Говоря на встрече в Кремле о перспективах двусторонних отношений, Орбан признался, что рассчитывает на победу на парламентских выборах и "не планирует уходить" со своего поста. "Поэтому, — сказал он Путину, — у меня обоснованное предположение, что мы будем с вами сотрудничать на протяжении долгих лет". В апреле текущего года правящей партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" будет противостоять разношерстная коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост премьер-министра компромиссную фигуру — мэра небольшого города Ходмезёвашархей на юго-востоке страны Петера Марки-Зая. Еще вчера никому не известный политик сразу же получил поддержку со стороны Брюсселя и Вашингтона, а вот Орбана там сейчас явно не жалуют. Он оказался единственным из лидеров стран ЕС, которого президент США Джо Байден не пригласил на виртуальный "Саммит за демократию", проходивший в декабре прошлого года.