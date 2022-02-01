Орбан: политика санкций против России нанесла намного больший вред Будапешту, чем Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Санкции против России нанесли намного больший ущерб Венгрии, чем РФ. Об этом во вторник заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем РФ <...> Подобная политика оказывает противоположное воздействие. Санкции - средство, заведомо обреченное на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении РФ, ни в отношении других государств", - отметил Орбан.

Он добавил, что экономика России является гораздо более сильной, чем принято думать на Западе.

Самый плодотворный год

Премьер-министр Венгрии также сообщил, что 2021 год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества его страны с Россией.

"Хоть прошлый год и оказался трудным из-за пандемии, тем не менее он был самым успешным для отношений наших государств, потому что с помощью нашего сотрудничества мы смогли решить крупные проблемы и преодолеть трудности", - отметил Орбан.