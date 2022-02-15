Захарова обвинила США в попытке занять место России на энергетическом рынке в Европе

РИМ, 15 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью итальянскому каналу, что США создают панику вокруг ситуации на Украине, чтобы в том числе выбить Россию с энергетического рынка Европы. Интервью Захаровой было показано в понедельник в эфире программы "Четвертая республика" на канале Rete4 телекорпорации Mediaset.

"Поставки российского газа в Европу, не только в Италию, гарантированы законом, технологически и главным образом гарантированы историей наших отношений. Россия является самым надежным поставщиком", - сказала Захарова. "Это вызывает раздражение у США, потому что это огромный рынок, который они хотят захватить. И поэтому они придумывают ситуацию вокруг Украины, в частности, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку - 2", чтобы заставить Германию отказаться от проекта, угрожают санкциями, чтобы занять этот рынок и начать поставлять свои ресурсы", - пояснила она.

Захарова также рекомендовала Италии наложить вето во время голосований за санкции в Европе. Она также назвала западные обвинения в намерении России напасть на Украину "сумасшествием и фальсификацией".