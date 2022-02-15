"Известия": в ЦБ выступили за предоставление каникул на полгода по любым потребкредитам

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России выступает за распространение на постоянной основе механизма кредитных каникул сроком в полгода на потребительские кредиты вне зависимости от их срока и суммы. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

"По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали - по аналогии с ипотечными каникулами", - сообщил он.

По словам Мамуты, ЦБ активно участвует в подготовке законопроекта, который распространит механизм кредитных каникул на потребительское кредитование на постоянной основе. Он добавил, что механизм позволит гражданину воспользоваться каникулами один раз для каждого из взятых кредитов.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, временный механизм кредитных каникул, который касался и ипотечных, и потребительских кредитов, действовал в связи с пандемией в 2020 году.

Как отметил Мамута, 85% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, вернулись после отсрочки в график платежей.