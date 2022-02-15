"Сибирский дом страхования" в Кузбассе передал страховой портфель "АльфаСтрахованию"

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Страховая компания "Сибирский дом страхования" в Кемеровской области, у которой ЦБ РФ накануне отозвал часть лицензий, передала страховой портфель по всем видам деятельности компании "АльфаСтрахования", сообщили ТАСС в руководстве кузбасской компании.

"ООО "Страховая компания Сибирский дом страхования" информирует о передаче страхового портфеля по всем видам страхования в АО "АльфаСтрахование" и последующим отказом от страховой деятельности. Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" постоянно взаимодействует с АО "АльфаСтрахование" для соблюдения законных прав и интересов клиентов. Страхователи получают страховые услуги в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что департамент страхового рынка ЦБ РФ провел проверку соблюдения требований законодательства при передаче страхового портфеля, нарушений в процедуре и нарушений прав потребителей страховых услуг не выявлено.

Сотрудников страховой компании трудоустроили на других предприятиях "Сибирского делового союза", а также в кемеровский филиал АО "АльфаСтрахование".

Страховая компания "Сибирский дом страхования" с 2004 года работала в Кузбассе в составе многоотраслевого холдинга "Сибирский деловой союз". Компания работала с промышленными предприятиями, муниципальными, областными и федеральными учреждениями, предприятиями среднего и малого бизнеса, а также физическими лицами.