Новак: около 160 млрд рублей направят на социальную газификацию по заключенным договорам

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Граждане России заключили порядка 225 тыс. договоров на бесплатное проведение газа до границы домовладений в рамках социальной газификации, 90 тыс. из них уже выполнено. Стоимость строительных работ по заключенным договорам составляет 160 млрд рублей, эти средства направит единый оператор газоснабжения - "Газпром". Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации.

"С населения, с регионов снята обязанность оплачивать строительство инфраструктуры внутри поселков и до непосредственно забора, до границы участка домовладений. Эта обязанность теперь ложится на единого оператора газоснабжения, на региональных операторов, что потребовало выделения отдельных источников финансирования. В настоящее время, по данным "Газпрома", обеспечена возможность выделения порядка 160 млрд рублей в субъекты Российской Федерации, чтобы обеспечить финансирование строительных работ", - сказал он.

Генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов уточнил, что в программу социальной газификации могут попасть 2,21 млн домов. В его презентации к докладу также говорится, что всего было подано 650 тыс. заявок, из них 499 тыс. приняты, а 150 тыс. отклонены.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.