Bloomberg: ЦБ и Минфин не смогли договориться по вопросу регулирования криптовалют

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Встреча главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко по регулированию криптовалют не привела ни к каким результатам. Стороны только официально зафиксировали свои разногласия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

По его данным, стороны не достигли существенного прогресса по итогам переговоров. В письме Набиуллиной Силуанову, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что ЦБ видит слишком много рисков, связанных с криптовалютами, поэтому и предлагает ввести запрет. Регулятор утверждает, что криптовалюты напоминают финансовую пирамиду и представляют угрозу для финансового благополучия людей, финансовой системы и экономики. Правительство, со своей стороны, хочет регулировать цифровые валюты, чтобы вывести их из тени и привлечь инвестиции.

По данным агентства, существующие в России законы признают криптоактивы, но не позволяют использовать их в качестве оплаты, что означает, что они в значительной степени не регулируются. Согласно недавнему правительственному документу, россияне владеют криптовалютами на сумму около 2 трлн рублей.

В ЦБ и Минфине агентству не предоставили официальных комментариев по итогам встречи.

Дискуссия о криптовалютах в России

Накануне правительство России утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Заместитель председателя правительства и главы аппарата Дмитрий Григоренко поручил Министерству финансов РФ совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.