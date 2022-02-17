В Госдуме считают выработку терминологии первой задачей законодательства о криптовалютах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Выработка терминологии и понятийного аппарата является первой задачей, которую необходимо решить в ходе работы над законодательством о регулировании криптовалют. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев по итогам заседания рабочей группы по вопросам законодательного регулирования криптовалют, сообщила пресс-служба вице-спикера.

ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

В заседании приняли участие депутаты Госдумы, представители Банка России и федеральных органов исполнительной власти. Свои предложения по законодательному регулированию криптовалют и майнинга обнародовали представители Минфина РФ и Банка России.

"За последние два месяца произошли достаточно большие изменения. По крайней мере, в оценке со стороны различных структур по криптовалюте и в целом по криптоиндустрии. Достаточно отметить, что правительство РФ выразило свою консолидированную точку зрения. Это, можно сказать, уже некая точка зрения всех федеральных органов исполнительной власти по обращению с криптовалютами. Принята соответствующая концепция. Центральный банк остался на прежних позициях - должны быть введены запретительные меры", - отметил Гордеев.

Вице-спикер напомнил, что на данном этапе по поручению президента РФ Центробанк и Минфин должны выработать консолидированное мнение по вопросу обращения с криптовалютами и позиция должна быть определена с учетом проведенного анализа мирового опыта регулирования рынка виртуальных активов.

При этом уже ведется работа над понятийным аппаратом, отметил Гордеев. Он подчеркнул, что это одна из первых задач, которую нужно решить для формирования предложений в законодательство.

"Необходимо определиться с терминологией. Сначала мы говорим - это "виртуальный актив". Особый вид собственности, как будто. Дальше мы говорим: у нас же криптовалюта по факту уже покупается, продается и выступает платежным средством. Дальше - правительство в концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют предлагает инфраструктуру - банки. У нас встает вопрос: банки - значит, это деньги? По простой логике. Я исхожу из положений указанной концепции", - указал зампред Госдумы.

На заседании был утвержден состав экспертного совета рабочей группы, куда вошли специалисты в области IT, блокчейн-технологий, экономики и права, а также представители банковской сферы. Экспертный совет займется разработкой предложений по внесению изменений в законодательство, в том числе в части разработки понятийного аппарата, сообщили в пресс-службе вице-спикера.

О ситуации вокруг криптовалют

В январе 2022 года Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.

Центральный банк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство и Банк России прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.