Индексы в США снизились из-за опасений "вторжения" России на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов в четверг упали на 1,8-2,9% на фоне утверждений о готовящемся вторжении российских войск на Украину. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял 622,24 пункта (1,78%) и установился на отметке 34 312,03 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 94,76 пункта (2,12%) и оказался на отметке 4 380,25 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq продемонстрировал снижение на 407,38 пункта (2,88%), до 13 716,72 пункта.

"В краткосрочной перспективе рынки будут ориентироваться на индикаторы, касающиеся России, - считает ведущий специалист по инвестициям компании BMO Wealth Management Янг Ю Ма, которого цитирует телекомпания CNBC. - Этот негативный фон определенно оказывает сильное давление на рынки".

В свою очередь эксперт компании Invesco Пол Джексон отмечает, что инвесторам следует обращать больше внимания "не на слова, а на реальное положение вещей". "Я предполагаю, что будет найдено дипломатическое решение. Если рынки сильно упадут, появится возможность для покупки акций", - приводит его слова газета The Wall Street Journal.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.