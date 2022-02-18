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США и Саудовская Аравия обсудили стабилизацию рынка в случае эскалации на Украине

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Представители США и Саудовской Аравии провели консультации по вопросам, касающимся стабилизации рынка в случае якобы возможного обострения ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, опубликованном в четверг.

Как следует из документа, координатор СНБ Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в Саудовской Аравии "обсудили совместный подход к реагированию на потенциальное давление на рынок при возможном российском вторжении на Украину".

Теги
УкраинаСШАСаудовская Аравия
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