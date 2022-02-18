Президент ЮАР призвал закупать африканские вакцины в рамках инициативы COVAX

ПРЕТОРИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал руководство инициативы COVAX (Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19), созданной при участии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI, перейти к закупке вакцин от коронавируса, произведенных в Африке. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции, посвященной передаче африканским странам технологий производства вакцин на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК-вакцин), в рамках саммита ЕС и Афросоюза в Брюсселе.

"Нам всем следует озаботиться вопросом о сбыте вакцин от коронавируса, произведенных в Африке, - отметил президент ЮАР. - Руководству инициативы COVAX и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации следует перейти к закупкам вакцин, произведенных в лабораториях, которые будут развернуты в африканских странах".

Рамапоса приветствовал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что ВОЗ выбрала шесть африканских стран (ЮАР, Египет, Кению, Сенегал, Тунис, Нигерию) для производства мРНК вакцин от COVID-19, и призвал его в дальнейшем расширить этот список. Президент ЮАР также подчеркнул, что лаборатория в ЮАР уже приступила к работе.

"Более 80% населения Африки еще не получили даже первую дозу вакцины, поэтому локализация ее производства на континенте крайне важна для сохранения миллионов жизней африканцев", - подчеркнул Рамапоса.

Инициатива COVAX была запущена ВОЗ и GAVI в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода. К июлю 2020 года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.

Шестой саммит ЕС и Афросоюза проходит в Брюсселе 17-18 февраля в рамках председательства Франции в Совете ЕС. ЕС рассматривает возможность реализации в Африке нескольких амбициозных проектов в сфере развития информационных технологий, транспорта и возобновляемой энергии. Предполагается предоставление африканским странам помощи на сумму 170 млрд долларов. Африканский союз представлен на саммите главами государств, правительств, министрами более 40 стран-членов организации. Пятый саммит прошел в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в 2017 году.