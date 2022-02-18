Bloomberg: Meta вышла из топ-10 компаний мира по рыночной стоимости

ТАСС, 18 февраля. Meta выпала из списка 10 крупнейших компаний в мире по рыночной стоимости. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собранные им данные.

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По его информации, после закрытия биржи в четверг общая стоимость Meta составила $565 млрд, что поставило ее на 11-е место после китайской компании Tencent. В сентябре компания была шестой в мире с оценкой выше $1 трлн, но за несколько месяцев потеряла около 46% своей рыночной стоимости. Сейчас ее место в рейтинге занимает компания Илона Маска Tesla.

На первом месте в топ-10 находится Apple с общей стоимостью около $2,8 трлн, за ней следует Microsoft, оцененная в $2,2 трлн, а третье занимает национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, стоимость которой составляет около $2 трлн.

По данным агентства, общие потери стоимости акций Meta превышают рыночную капитализацию всех, кроме восьми компаний в индексе S&P 500.