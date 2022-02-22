Эксперт: рынки отреагируют на признание Россией ДНР и ЛНР негативно

"Рынки отреагируют на эти события плохо, доллар ушел вверх, и эта тенденция продолжится. Рынки будут падать в ближайшее время", - сказал он.

Эксперт убежден, что санкции Запада против России в ответ на признание ДНР и ЛНР будут введены в ближайшее время. "В Конгрессе, скорее всего, пройдет один из законопроектов по санкциям, [президент США Джо] Байден подпишет указ по санкциям. В Великобритании правовые механизмы уже созданы, они их будут применять. Скорее всего, не за горами решение Совета ЕС", - полагает он.

При этом, по его мнению, интенсивность санкций будет зависеть от ситуации в Донбассе. Как отметил Тимофеев, в случае обострения военных действий с участием российских военных речь пойдет о радикальных ограничениях, в том числе в отношении российского банковского сектора и других критически важных секторов. По словам эксперта, "все будет зависеть от ситуации в поле": будет ли усугубляться ситуация вокруг Украины, ДНР и ЛНР или же "это будет закрепление статуса-кво по линии соприкосновения". "От этого будет зависеть и тяжесть последствий", - пояснил Тимофеев.

Эксперт не исключил, что последствия санкций для российской экономики могут быть даже чувствительнее, чем в 2014 году, когда политические факторы совпали с падением цен на нефть. Он подчеркнул, что полностью купировать негативный эффект ограничительных мер Россия не сможет. "Есть, конечно, определенные меры - система передачи финансовых сообщений, национальная платежная система, кое-где - импортозамещение, но нивелировать это все не получится, потому что в ряде секторов есть зависимость от импорта, мы встроены в международную финансовую систему. И конечно, жесткие санкции будут шоком для нашей экономики неизбежно, вопрос в его глубине, его продолжительности", - заявил Тимофеев. При этом он напомнил, что на случай отключения от системы межбанковских платежей SWIFT Россия располагает собственной системой передачи сообщений. "Это [отключение SWIFT] не такая большая проблема для внутренних платежей, но создаст проблемы для международных транзакций", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.