ЦБ подготовился на случай введения санкций в отношении участников финрынка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России в случае введения или угрозы ограничений в отношении участников клиринга может устанавливать контрольные значения обязательных нормативов для центральных контрагентов, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Для установления контрольных значений должен реализоваться хотя бы один из следующих сценариев: введение или угроза введения иностранным государством, государственным объединением, или союзом, или государственным учреждением иностранного государства мер ограничительного характера в отношении участников клиринга (клиентов участников клиринга) - резидентов Российской Федерации; отказ или угроза отказа от проведения расчетов по открытым в иностранных банках-контрагентах счетам участников клиринга (клиентов участников клиринга) - резидентов Российской Федерации; ограничение или угроза ограничения допуска к номинированным в иностранных валютах активам, принадлежащим участникам клиринга (клиентам участников клиринга) - резидентам Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России предсказуемо вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".