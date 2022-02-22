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Nord Stream 2 ожидает информацию от регулирующих органов ФРГ об остановке сертификации

В пресс-службе компании сообщили, что приняли к сведению сообщения СМИ о том, что бундесканцлер Олаф Шольц заявил о приостановке процедуры сертификации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оператор "Северного потока -2" - компания Nord Stream 2 AG - ожидает надлежащую информацию от регулирующих органов ФРГ об остановке сертификации газопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы приняли к сведению сообщения СМИ о том, что бундесканцлер [Олаф] Шольц сегодня на пресс-конференции заявил о приостановке процедуры сертификации. Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем надлежащую информацию от регулирующих органов", - сказали в компании.

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