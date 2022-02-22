В ФТС заявили, что таможенное оформление жителей ДНР и ЛНР проходит в штатном режиме

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пересечение границы РФ гражданами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проходит в штатном режиме, очередей на таможенных пунктах пропуска нет. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.
"У нас на сегодняшнее утро порядка 83 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). И 8,5 тысяч транспортных средств. Девять пунктов пропуска. Зона ответственности Ростовской таможни - это шесть пунктов пропуска. Очередей нет", - сказал глава ведомства.
По его словам, оформление пересечения границы проходит по упрощенной системе. "Попросту говоря, мы фотографируем автомобили, документы на автомобили и удостоверения водителей - с тем, чтобы потом разнести их по нашим информационным базам", - отметил Булавин.
Так, время оформления сократилось с 15 минут до минуты. "Поэтому каких-то вопросов сейчас при мирном пересечении границы беженцами у нас нет", - подчеркнул глава ФТС.
Он добавил, что "в самом начале были небольшие очереди" в пунктах пропуска, однако с ними удалось справится. "Для этого мы прикомандировали в Ростов более 60 должностных лиц из других таможен на пункты пропуска", - рассказал Булавин.
Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.