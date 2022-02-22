В ФТС заявили, что таможенное оформление жителей ДНР и ЛНР проходит в штатном режиме

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пересечение границы РФ гражданами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проходит в штатном режиме, очередей на таможенных пунктах пропуска нет. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

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"У нас на сегодняшнее утро порядка 83 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). И 8,5 тысяч транспортных средств. Девять пунктов пропуска. Зона ответственности Ростовской таможни - это шесть пунктов пропуска. Очередей нет", - сказал глава ведомства.

По его словам, оформление пересечения границы проходит по упрощенной системе. "Попросту говоря, мы фотографируем автомобили, документы на автомобили и удостоверения водителей - с тем, чтобы потом разнести их по нашим информационным базам", - отметил Булавин.

Так, время оформления сократилось с 15 минут до минуты. "Поэтому каких-то вопросов сейчас при мирном пересечении границы беженцами у нас нет", - подчеркнул глава ФТС.

Он добавил, что "в самом начале были небольшие очереди" в пунктах пропуска, однако с ними удалось справится. "Для этого мы прикомандировали в Ростов более 60 должностных лиц из других таможен на пункты пропуска", - рассказал Булавин.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.