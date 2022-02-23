CNN: США в среду могут ввести санкции против компании-оператора "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. США в среду готовятся ввести санкции в отношении компании-оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG. Об этом сообщила в "Твиттере" со ссылкой на источники в администрации США журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд.

"Ожидается, что администрация [президента США Джо] Байдена озвучит сегодня, что она одобряет применение санкций к компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток - 2", и ее генерального директора после того, как такие санкции были заблокированы в прошлом году", - отметил журналистка.