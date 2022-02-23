В Левой партии раскритиковали кабмин ФРГ за остановку сертификации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ, приняв решение приостановить процесс сертификации оператора "Северного потока - 2", смешивает политические интересы входящих в кабмин "зеленых" и экономические интересы США с международной политикой. С такой оценкой выступил в среду внешнеполитический спикер фракции Левой партии в парламенте ФРГ, ее бывший глава Грегор Гизи в интервью изданию Der Spiegel .

"Здесь политические интересы "зеленых" и экономические интересы США, которые хотят нам продавать свой добытый методом фрекинга газ, смешиваются с международной политикой", - заявил он. "Для меня это является злоупотреблением уже потому, что США со своей стороны ни на йоту не сокращают поставки нефти из России в Соединенные Штаты, Россия - второй по объемам экспортер нефти в США", - сказал Гизи.

Аналогичного мнения придерживается и его коллега по партии Севим Дагделен. "Останавливая сертификацию "Северного потока - 2", мы в Германии вредим сами себе. Последствия будут выражаться в резком росте цен на газ, с которым столкнутся потребители", - считает она. По ее мнению, эта ситуация выгодна только американским компаниям, добывающим газ методом фрекинга, "которые сейчас смогут сбывать их грязный и сверхдорогой газ в Европе, в ином случае не конкурентоспособный в сравнении с российским газом".

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

О ситуации вокруг Nord Stream 2

В 2021 году предыдущее правительство ФРГ направило германскому регулятору, который проводит сертификацию газопровода, доклад, в котором говорится, что он не угрожает энергобезопасности Германии. Накануне этот доклад был отозван из-за ситуации в Донбассе, это означает остановку процесса сертификации на неопределенный срок. Как заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, данный шаг не является по своей сути санкционным и сам по себе не останавливает проект навсегда. В течение нескольких месяцев, по его словам, доклад будет отправлен в новой редакции с учетом ситуации на этот момент.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. 29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.