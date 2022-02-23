В Восточном комитете германской экономики считают, что "Северный поток - 2" не остановлен

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс полагает, что проект "Северный поток - 2" не остановлен полностью, речь идет лишь о задержке процесса сертификации. Юридических оснований для требования компенсационных выплат компаниям ФРГ, принимавшим участие в проекте, в настоящее время нет, заявил он в среду в интервью радиостанции Hessischer Rundfunk .

"Нет, для этого пока нет законных оснований. Я считаю, что и здесь (в вопросе о "Северном потоке - 2") федеральное правительство поступило очень мудро", - отметил Хармс. "Однажды оно взяло бразды правления в свои руки и не стало долго ждать, пока американцы введут так называемые вторичные санкции", - добавил он, уточнив, что подобное развитие ситуации было бы еще более тяжелым.

"А во-вторых, это не должно быть конечной точкой для трубопровода, это только задержка в процессе сертификации", - подчеркнул Хармс. Он также указал на то, что "компенсационные выплаты пока не рассматриваются". "Конечно, еще многое предстоит сделать", - заключил он.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики ФРГ отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

В 2021 году предыдущее правительство ФРГ направило германскому регулятору, который проводит сертификацию газопровода, доклад, в котором говорится, что "Северный поток - 2" не угрожает энергобезопасности Германии. Накануне этот доклад был отозван из-за ситуации в Донбассе, это означает остановку процесса сертификации на неопределенный срок. Как заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, данный шаг не является по своей сути санкционным и сам по себе не останавливает проект навсегда. В течение нескольких месяцев, по его словам, доклад будет отправлен в новой редакции с учетом ситуации на этот момент.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. 29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.