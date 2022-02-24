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Спикер Сената Румынии потребовал проверить компании с акционерами из России

Также он намерен проанализировать предприятия, получающие государственную поддержку, и принять меры

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Спикер Сената Румынии, лидер Национал-либеральной партии Флорин Кыцу потребовал в четверг проверить все работающие в стране компании с российскими акционерами и принять необходимые меры. Об этом сообщило агентство Agerpress.

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"Румыния, наряду с партнерами, с союзниками по НАТО и ЕС введет существенные санкции против России, - приводит его слова агентство. - <...> Румыния, Минфин должны провести детальный анализ всех компаний, где есть российские акционеры, независимо от того, включены эти акционеры в санкционные списки или нет, и принять необходимые меры. Также мы должны проверить компании, которые получают государственную помощь, чтобы эта помощь не попала к тем, кто включен в санкционные списки".

"Минфин должен также проанализировать участие Румынии в нескольких российских международных банках, в которых я, когда был министром финансов, приостановил наше участие, - заявил Кыцу. - Теперь пора обсудить с нашими партнерами, уместно ли Румынии оставаться в этих международных учреждениях".

Речь идет о Международном банке экономического сотрудничества и Международном инвестиционном банке, созданных во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств - членов Совета экономической взаимопомощи (1949-1991).

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РумынияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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