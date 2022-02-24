СМИ: в ФРГ требуют концепцию обслуживания труб на случай остановки "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" должен будет разработать концепцию обслуживания проложенных труб на случай, если будет решено никогда не принимать газопровод в эксплуатацию. Об этом сообщила в четверг газета Handelsblatt со ссылкой на формулировки, которые прописаны в дополнительных условиях по эксплуатации объекта.

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"Если будет возможной окончательная отмена эксплуатации, то разработчик проекта должен будет разработать концепцию обращения с трубопроводом, учитывающую экологические, технические и юридические аспекты", - цитирует издание условия.

Handelsblatt уточняет, что речи о демонтаже труб не идет.

Правительство ФРГ остановило сертификацию проекта после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Трубопровод уже полностью проложен, но прокачка невозможна.