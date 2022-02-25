В банке "Открытие" заявили, что санкции США не окажут существенного влияния на работу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Объявленные санкции США в отношении банка "Открытие" не окажут существенного влияния на деятельность банка и группы в целом. Банк имеет большой запас капитала и располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, говорится в сообщении пресс-службы.

"Санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие" и компаний группы. Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы", - подчеркнули в пресс-службе.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США, добавили в пресс-службе.

Санкции также не повлияют на проведение операций на территории России. Также продолжится обслуживание брокерских счетов. Все карты банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Однако введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, уточнили в пресс-службе.

"Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты "Открытия" или расплачиваться картой другого банка", - посоветовали в банке.

Санкции против банков

Власти США накануне расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Указанная мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции РФ на территории Украины.

Речь идет об 11 компаниях с государственным участием или важных для экономики организациях и еще о "двух компаниях с преобладанием частного капитала". В список попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Транснефть", РЖД, "Русгидро", "Ростелеком", "Газпром", "Алроса", "Газпром Нефть", Россельхозбанк, Московский кредитный банк, "Совкомфлот".