Глава британского МИД считает, что санкции Лондона "изуродуют российскую экономику"

"Перекрывая основные финансовые потоки стоимостью несколько миллиардов фунтов, мы изуродуем экономику России, затормозим ее развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - предположила министр в статье для газеты Daily Telegraph. При этом она снова допустила возможность отключения РФ от системы платежей SWIFT.

Трасс также отметила, что намерена совершить визиты в США и европейские страны, чтобы координировать "единый решительный ответ на агрессию".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. В частности, рестрикции были применены в отношении ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, "Уралвагонзавода". Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот" было запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Лондон также установил лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках: он составит £50 тыс. ($66,8 тыс.).

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.