Расходы бюджета Алтайского края выросли на 12% после корректировки

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на очередном заседании в пятницу приняли в окончательном чтении изменения бюджета на 2022 год и плановый период, увеличив его расходы почти на 12% (18 млрд рублей). Скорректированные расходы региона в 2022 году превысят 169,3 млрд рублей.

"Данный проект закона направлен на отражение в доходной и расходной частях краевого бюджета дополнительно принятых решений на федеральном уровне, а также на увеличение расходной части краевого бюджета в связи с перевыполнением плана по доходам в 2021 году и сложившихся средств экономии по конкурсным процедурам и перераспределением отдельных направлений расходов. Доходы увеличиваются на 3 млрд 447 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. <…> Расходы увеличиваются на 18 млрд рублей и составят 169,3 млрд рублей", - сказал зампредседателя правительства региона, министр финансов края Данил Ситников, представляя на заседании регионального парламента поправки в закон о бюджете.

Депутаты приняли закон о внесении изменений в бюджет сразу в двух чтениях, в том числе и в окончательном, большинством голосов. Таким образом, расходы краевого бюджета по сравнению с первоначальной редакцией закона увеличатся почти на 12%.

В числе поступлений в доходную часть Ситников назвал субсидии на модернизацию и цифровизацию системы образования, межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в объеме 1,3 млрд рублей. В числе основных направлений расходов он назвал увеличение зарплаты бюджетникам - на это дополнительно направят 1 млрд 87 млн рублей.

"На дорожную деятельность серьезные поправки - на уровне 1,8 млрд рублей. Дорожный фонд составит 14,7 млрд рублей. Дополнительно предусматриваются средства на приобретение дорожной техники - 500 млн рублей", - сказал Ситников.

Ранее сообщалось, что до внесения изменений бюджет региона на 2022 год был принят с доходами в 140,9 млрд рублей, расходами в 151 млрд 294 млн рублей и дефицитом 10,3 млрд рублей.