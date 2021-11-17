Депутаты на Алтае приняли в первом чтении бюджет на 2022 год с дефицитом в 2%

ТАСС, 17 ноября. Депутаты Госсобрания Республики Алтай на очередной сессии в среду приняли в первом чтении проект закона о бюджете на 2022 год с дефицитом 2%, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

"По итогам рассмотрения проекта закона в первом чтении было принято постановление, которым утверждаются основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 24,324 млрд рублей. Общий объем расходов - 24,839 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета - 514,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также утверждены основные характеристики бюджетов на 2023 и 2024 годы. Доходы республики в 2023 году прогнозируется в объеме 20 млрд 108 млн рублей, расходы - 20 млрд 585 млн рублей. Дефицит запланирован в объеме 477,7 млн рублей. В 2024 году доходы региона прогнозируются в объеме 20,499 млрд рублей, расходы - 20 млрд 315 млн рублей, дефицит составит 893,6 млн рублей.

Второе чтение законопроекта о бюджете состоится на следующей сессии республиканского парламента в декабре.

Ранее сообщалось, что бюджет 2021 года был принят в первом чтении с дефицитом 0,5%. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год планировался в 21,58 млрд рублей, расходов - 21,68 млрд рублей. Дефицит бюджета депутаты прогнозировали в 110,48 млн рублей.