Цена газа в Европе на открытии торгов снижается на 21%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу снижается на 21%, до $1230 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее стало известно, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу выросла на 19% по сравнению с показателем днем ранее, до 100 млн куб. м в сутки.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1228,7 за 1 тыс. куб. м, или €106,095 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе в пике росла на 61,5% и поднималась выше $1 650 впервые с 23 декабря 2021 года.

Обстановка на Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В среду президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине.

21 февраля Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.