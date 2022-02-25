ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония объявили России санкции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Западные страны объявили о жестких санкциях против России в связи с военной операцией по защите Донбасса на территории Украины.
Ограничительные меры ЕС, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора России и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других россиян.
ТАСС собрал ключевые подробности санкций против России.
Санкционный удар
Западные страны в ответ на российскую операцию уже ввели или заявили о намерении принять санкции против РФ. Так, лидеры государств Евросоюза утвердили второй пакет ограничений, который Совет ЕС формально примет 25 февраля, после официальной публикации он вступит в силу.
Рестрикции направлены против энергетического, транспортного, финансового сектора РФ и рынка банковских услуг, продукции двойного назначения. Госпредприятия страны не смогут проводить финансовые операции в ЕС, "российской элите" ограничат размер депозитов в банках, а дипломатов и бизнесменов лишат "привилегированного" доступа в сообщество. Санкции также ограничат доступ России к рынку полупроводников, а также к "уникальным европейским технологиям", необходимым для переработки нефти. Ограничения коснутся и авиаотрасли. Также лидеры стран ЕС обсуждали возможность введения третьего пакета санкций, куда входит отключение РФ от SWIFT, но окончательного решения пока не приняли.
Под санкциями Японии и Канады
В черный список Канады вошли 382 гражданина России, в числе которых, например, глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие. Оттава отдельно ввела санкции против 351 депутата, поддержавшего признание суверенитета ДНР и ЛНР. Также в санкционный список попали 32 юридических лица, среди которых 27 финансовых институтов, например Центробанк, "Газпром" и Минфин. Кроме того, Канада аннулирует все экспортные разрешения, которые ранее получили российские компании, и прекратит выдачу новых.
Япония решила усилить санкции по трем направлениям. Токио приостанавливает выдачу виз россиянам, ограничивает экспорт товаров военным организациям, а также замораживает активы ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка. Япония исключила из пакета санкций энергетический сектор, согласовав этот вопрос с США и другими странами.
Что ввели США и Великобритания
Президент США Джо Байден объявил о целом ряде санкций, которые, по его мнению, должны нанести России огромный ущерб. Ограничения коснутся "возможности страны вести бизнес в долларах, евро, фунтах, иенах", работы финансового сектора России, доступа к глобальным рынкам и привлечения инвестиций. В частности, американцы нацелились на банк "Открытие", Совкомбанк, "Росгосстрах", Сбер, ВТБ и другие компании, а также ряд их дочерних структур. Вашингтон включил в свой санкционный пакет и меры против ряда российских лиц - сыновей главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря СБ РФ Николая Патрушева и других.
Минфин США расширил рестрикции в отношении госдолга России - запрещены операции с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Эта мера будет действовать против 11 компаний, важных для экономики или с государственным участием, например "Транснефти" и других. При этом США отказались от санкций в отношении поставок сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинского оборудования.
Байден также пообещал перекрыть более половины импорта высоких технологий в Россию и "нанести удар" по аэрокосмической промышленности, морскому сектору и модернизации вооруженных сил. А экспорт электроники, авионики и деталей для воздушных судов в Россию ужесточается.
Правительство Великобритании тоже намерено исключить российские банки из своей финансовой системы. Государственным и частным компаниям России запретят привлекать средства в Великобританию, проводить операции с их ценными бумагами и выдавать им кредиты. Под санкции попали ВТБ, "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и "Уралвагонзавод". Кроме того, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило лицензию на совершение полетов в Соединенное Королевство для российской авиакомпании "Аэрофлот". В персональный черный список вошли пять россиян. Гражданам РФ ограничат размер вкладов в британских банках. Лондон тоже запретит экспорт высокотехнологического оборудования.
Адекватный ответ
Санкции Запада не сказываются на деятельности российских компаний. О работе в штатном режиме и наличии всех необходимых возможностей для бесперебойной деятельности уже заявили в Россельхозбанке, Новикомбанке, Совкомбанке, в банке "Открытие", "Ростелекоме" и других компаниях. В Сбербанке сообщили, что все его системы и офисы работают штатно, операции по пластиковым картам доступны в полном объеме.
Россия адекватно ответит на санкции Запада - "односторонние рестриктивные меры", которые "по определению нелегитимные". Пока неизвестно, какими могут быть ответные меры и как скоро их примут. В этой ситуации важно сосредоточиться на производственном эффекте, а не на скорости, уточнил поспред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Москва также отреагирует и на действия Токио, заверил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
Однако о первых мерах стало уже известно в пятницу утром. Росавиация сообщила, что "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании" РФ запрещает прилет и транзит всех самолетов, связанных с Британией или зарегистрированных в ней.