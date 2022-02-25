ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония объявили России санкции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Западные страны объявили о жестких санкциях против России в связи с военной операцией по защите Донбасса на территории Украины. Ограничительные меры ЕС, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора России и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других россиян. ТАСС собрал ключевые подробности санкций против России. Санкционный удар Западные страны в ответ на российскую операцию уже ввели или заявили о намерении принять санкции против РФ. Так, лидеры государств Евросоюза утвердили второй пакет ограничений, который Совет ЕС формально примет 25 февраля, после официальной публикации он вступит в силу.

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Рестрикции направлены против энергетического, транспортного, финансового сектора РФ и рынка банковских услуг, продукции двойного назначения. Госпредприятия страны не смогут проводить финансовые операции в ЕС, "российской элите" ограничат размер депозитов в банках, а дипломатов и бизнесменов лишат "привилегированного" доступа в сообщество. Санкции также ограничат доступ России к рынку полупроводников, а также к "уникальным европейским технологиям", необходимым для переработки нефти. Ограничения коснутся и авиаотрасли. Также лидеры стран ЕС обсуждали возможность введения третьего пакета санкций, куда входит отключение РФ от SWIFT, но окончательного решения пока не приняли. Под санкциями Японии и Канады В черный список Канады вошли 382 гражданина России, в числе которых, например, глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие. Оттава отдельно ввела санкции против 351 депутата, поддержавшего признание суверенитета ДНР и ЛНР. Также в санкционный список попали 32 юридических лица, среди которых 27 финансовых институтов, например Центробанк, "Газпром" и Минфин. Кроме того, Канада аннулирует все экспортные разрешения, которые ранее получили российские компании, и прекратит выдачу новых. Япония решила усилить санкции по трем направлениям. Токио приостанавливает выдачу виз россиянам, ограничивает экспорт товаров военным организациям, а также замораживает активы ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка. Япония исключила из пакета санкций энергетический сектор, согласовав этот вопрос с США и другими странами. Что ввели США и Великобритания Президент США Джо Байден объявил о целом ряде санкций, которые, по его мнению, должны нанести России огромный ущерб. Ограничения коснутся "возможности страны вести бизнес в долларах, евро, фунтах, иенах", работы финансового сектора России, доступа к глобальным рынкам и привлечения инвестиций. В частности, американцы нацелились на банк "Открытие", Совкомбанк, "Росгосстрах", Сбер, ВТБ и другие компании, а также ряд их дочерних структур. Вашингтон включил в свой санкционный пакет и меры против ряда российских лиц - сыновей главы "Роснефти" Игоря Сечина, секретаря СБ РФ Николая Патрушева и других. Минфин США расширил рестрикции в отношении госдолга России - запрещены операции с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Эта мера будет действовать против 11 компаний, важных для экономики или с государственным участием, например "Транснефти" и других. При этом США отказались от санкций в отношении поставок сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинского оборудования.

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