Санкции Японии по гособлигациям России не касаются бумаг "Газпрома" в иенах

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции Японии против России из-за ситуации вокруг Украины, касающиеся запрета на операции с российскими государственными ценными бумагами, не затрагивают выпущенные в иенах бонды "Газпрома". Об этом сообщил в пятницу представитель японского правительства на брифинге для журналистов.

"Газпром" выпустил бонды в иенах в 2018 году. Таких бондов санкции не касаются", - отметил он.

В конце 2018 года "Газпром" реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем рынке Японии облигаций в японских иенах под гарантию Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) на сумму, эквивалентную $578 млн.

В рамках введенных против России дополнительных санкций Япония запрещает выдачу виз гражданам РФ (каким именно категориям, пока не уточняется), замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия", а также ограничивает экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором. При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами. Ранее Токио также объявил о запрете на экспорт в ДНР и ЛНР, а также о запрете на выдачу виз представителям республик. Кроме того введен запрет на любые операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.