Эксперт заявил, что санкции против банков РФ не отразятся на кредитовании застройщиков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Введение санкций со стороны Великобритании и США в отношении нескольких российских банков не отразится на предоставлении проектного финансирования застройщикам. Такое мнение выразил ТАСС операционный директор "Этажи Девелопмент" и руководитель центра продаж и маркетинга застройщика архитектурно-брендинговой компании DeVision Марсель Габдульманов.

"Ситуация с санкциями не отразится на проектном финансировании застройщиков. Санкции не регулируют деятельность российских компаний на внутреннем российском рынке. Но даже если при самом плохом сценарии возникнут системные проблемы с пополнением эскроу (выполнением плана по поступлениям), я уверен, банки с застройщиками найдут решение", - считает Габдульманов.

По мнению эксперта, банки, которые предоставляют застройщикам проектное финансирование, не заинтересованы в том, чтобы темпы продаж недвижимости резко сократились, поэтому в любом случае найдут способы поддержать строительную отрасль. Ключевые институты не допустят того, чтобы рынок важнейшей отрасли экономики оказался парализован, уверен он.

По информации из официальных источников, все банки, в отношении которых введены санкции, были готовы к разным сценариям развития событий и заранее разработали варианты для стабильного обеспечения работы своих клиентов, отметил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

"Поэтому мы работаем в штатном режиме и никаких перебоев с финансированием не наблюдаем", - добавил он.

"Не видим причин для беспокойства - кредитующие нас банки работают в штатном режиме. В частности, эскроу-счета, открытые в Сбербанке в рамках заключаемых ДДУ, номинированы в рублях и регулируются 214-ФЗ. Как следствие, они не могут быть ограничены иностранными санкциями", - прокомментировала агентству ситуацию генеральный директор девелоперской компании Asterus Карима Нигматулина-Мащицкая.