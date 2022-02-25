МВФ считает, что события на Украине скажутся на стоимости энергоносителей и зерна

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. События на Украине нанесут ущерб мировой экономике, они скажутся на стоимости энергоносителей и зерна, финансовой системе. Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на онлайн-семинаре, организованном Джорджтаунским университетом.

Как она отметила, происходящее создаст затруднения для экономики Украины.

"Но ущерб будет нанесен не только Украине по трем причинам. Во-первых, мы уже видели, что приняты санкционные меры, что увеличит экономический ущерб, связанный с данным кризисом. Он будет касаться в основном стоимости энергоносителей, а также зерна", - добавила Георгиева.

"Это усилит опасения, касающиеся инфляции", - полагает директор-распорядитель МВФ. "Во-вторых, это затруднения с точки зрения финансовой системы".

По ее словам, эта неопределенность сказывается на доверии к развивающимся рынкам.

"В-третьих, нам нужно понимать, что будут затруднения в регионе <...>", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ. "И, конечно, мы тщательно оценим, каким будет ущерб для мировой экономики в целом в то время, когда мы с трудном восстанавливаемся от вызванного коронавирусом кризиса".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.