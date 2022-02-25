Германские промышленники готовятся к серьезным последствиям антироссийских санкций

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции против России повлекут за собой серьезные последствия для экономики ФРГ. Об этом заявил президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм в пятницу агентству DPA .

"Краткосрочные последствия будут очень серьезными, потому что по многим пунктам речь идет не просто об ограничениях, а о настоящей остановке, о полном прекращении сотрудничества", - сказал он. О долгосрочных последствиях он говорить не стал.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что бизнес с РФ уже практически свернут в свете блокады российских банков, возможны лишь отдельные транзакции.