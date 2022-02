Программа депозитарных расписок ВТБ на Лондонской бирже завершится автоматически

"С точки зрения нашей лондонской программы депозитарных расписок на London Stock Exchange, мы четко знаем из примеров других санкционных компаний, что для оператора программы депозитарных расписок тоже будет какой-то срок для беспрепятственной продажи бумаг. И потом эта программа будет закрываться, а непроданные акции надолго останутся у депозитария. То есть, санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу на LSE и этот этап в истории группы ВТБ будет, к сожалению, завершен", - сообщил он.

Пьянов пояснил, что это автоматически завершающаяся процедура, которая не требует активных действий от ВТБ.

"Одна из интерпретаций, что поскольку есть лицензия на завершение операций с капиталом и долговыми обязательствами до 25 мая, это может быть этот срок с учетом того, что эти лицензии появились поздно ночью. Но должно быть еще уведомление LSE и депозитария с подтверждением срока, которое пока не получено", - отметил он.

Согласно данным ВТБ, акции банка торгуются через программу глобальных депозитарных расписок (ГДР). ГДР представляют собой эквивалент в 2 000 обыкновенных акций ВТБ. На Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки торгуются под биржевым символом VTBR.

The Bank of New York Mellon является банком - депозитарием по программе ГДР ВТБ.