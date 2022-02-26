США продолжат обсуждение возможности отключения РФ от SWIFT

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат обсуждение возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Что касается [отключения РФ от] SWIFT, конечно, мы никогда не снимали этот вопрос с рассмотрения, и, конечно, не снимаем его с рассмотрения сегодня. Так что, конечно, обсуждение этого вопроса будет продолжаться. Как вы знаете, SWIFT - это служба обмена [платежными] поручениями, объединяющая 11 тыс. банков, и многие могут утверждать, что у российского руководства есть способы обойти это с течением времени, но это, безусловно, остается на рассмотрении. С точки зрения сроков мне нечего прогнозировать по этому поводу", - сказала она.