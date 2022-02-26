Глава МИД Латвии заявил, что Белоруссию тоже нужно отключить от SWIFT

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Белоруссию тоже нужно отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

"Поскольку режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко причастен к агрессии против Украины, Белоруссия тоже должна быть отключена от SWIFT", - написал он в субботу в своем Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.